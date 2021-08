Perleberg

Die Nachfrage ist da – und jetzt auch das Geld: Zum dritten Mal in diesem Jahr kann die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Storchenland Prignitz Fördermittel aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) zur Verfügung stellen.

Leader-Mittel für die Prignitz: 1,8 Millionen Euro liegen für Projekte bereit

Mit dem Aufruf zum dritten Ordnungstermin 2021 sind alle Interessierten aufgefordert, bis zum 10. September Projektideen einzureichen, die dann am 4. Oktober von den Mitgliedern des Beirates gesichtet und beurteilt werden. Im Falle eines positiven Votums besteht für Kommunen, Vereine oder Privatpersonen die Möglichkeit zur finanziellen Unterstützung mit Leader-Mitteln.

Frauenpower bei der LAG Storchenland Prignitz: Beiratsvorsitzende Anja Kramer sowie die Mitarbeiterinnen aus dem Regionalmanagement, Alicia den Hoet und Margret Voelkel (v. li.). Quelle: Stephanie Fedders

Insgesamt stehen für diese Runde 1,8 Millionen Euro zur Verfügung. Sehr zur Freude der Mitarbeiterinnen des Regionalmanagements. „Das Interesse ist ungebrochen“, erzählt Margret Voelkel, die seit Anfang August durch Alicia den Hoet unterstützt wird.

Die 30-jährige Kielerin hatte sich auf die Ausschreibung beworben, mit der eine Elternzeitvertretung für Susanne Dorow gesucht wurde. Den Hoet bringt als Qualifikation ein abgeschlossenes Studium mit, unter anderem im Bereich Regionalmanagement und Wirtschaftsförderung.

Bis Ende 2022 müssen die Leader-Projekte in der Prignitz umgesetzt werden

Parallel zur Beratung der Antragsteller, die nach einem positiven Fördermittelbescheid bis Ende 2022 Zeit haben, ihre Projekte umzusetzen, laufen bei der LAG auch schon die Vorbereitungen auf die neue EU-Förderperiode, die den Zeitraum 2023 bis 2027 umfassen wird.

Die erneute Aufnahme der Prignitz ist allerdings kein Selbstgänger, sondern setzt zuvor die Teilnahme am Wettbewerb zur Auswahl der Leader-Regionen voraus. Dafür braucht es eine Regionale Entwicklungsstrategie, für deren Erarbeitung noch bis zum 16. August Interessenten gesucht werden.

Die Zusammenfassung der Förderschwerpunkte für die kommenden Jahre soll unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschehen und im März kommenden Jahres abgeschlossen sein. Berücksichtigt werden soll bei der Neuausrichtung auch ein Angebot, das in der jetzt auslaufenden Förderperiode bereits von anderen LAGs genutzt wurde: Das Programm trägt den Namen „Kleine lokale Initiativen“ (KLI).

Für die neue Förderperiode wird eine Strategie für die Prignitz gesucht

Plattenburgs Bürgermeisterin Anja Kramer, die derzeit den Vorsitz im Beirat führt, hatte die Prignitzer Kreistagsabgeordneten auf deren Sitzung am 10. Juni erstmals überhaupt seit der Anerkennung als Leader-Region in den 1990er Jahren über die Arbeit und Erfolge informiert und auf KLI neugierig gemacht.

Mit einer Obergrenze von maximal 5000 Euro pro Projekt sei das neue Programm besonders für kleinere Vereine und Initiativen in den Dörfern geeignet, erläuterte Kramer. Positiv überrascht zeigten sich viele Kreistagsmitglieder von der Summe, die dank der Leader-Förderung von 2000 bis Mai 2021 in die Prignitz geflossen ist: 86,8 Millionen Euro kamen so in den vergangenen Jahren zusammen.

Leader-Mittel für die Prignitz: In 21 Jahren sind 86 Millionen Euro in die Region geflossen

Gewürdigt werden soll die Bilanz am 25. Oktober, wenn der Verein Regionalförderung Prignitzland als Träger der LAG seinen 30. Geburtstag feiert.

Wer am Auswahlverfahren mit Stichtag 10. September teilnehmen möchte, sollte sich vorher an das Regionalmanagement der LAG Storchenland Prignitz wenden. Margret Voelkel und Alicia den Hoet sind zu erreichen in der Bäckerstraße 16, 19348 Perleberg. Telefon 03876/30 78 770, E-Mail info@leader-prignitz.eu, Internet: www.leader-prignitz.eu. Dort sind auch die entsprechenden Dokumente und Hinweise zum Verfahren zu finden.

Von Stephanie Fedders