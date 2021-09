Lkw drängt Auto auf der A 24 ab und fährt weiter

Meyenburg

Schreck in der Autobahnbaustelle: Ein 32 Jahre alter Autofahrer fuhr am Donnerstag mit einem Opel neben einem Sattelschlepper durch eine Baustelle auf der Autobahn 24 zwischen Meyenburg und Putlitz. Gegen 11.40 Uhr gerät der Lastwagen von der rechten Spur plötzlich über die Markierung zu weit nach links.

Pkw-Fahrer weicht aus und rammt die Mittelschutzwand

Der Opel-Fahrer versucht, nach links auszuweichen und stößt dabei gegen die Mittelschutzwand. Dabei wird der Opel an der linken Vorderseite so stark beschädigt, dass er nicht weiterfahren kann. Der Lkw-Fahrer setzt seine Fahrt einfach fort und begeht Unfallflucht. Die Polizei fahndet nun nach dem Sattelzug, der ein ausländisches Kennzeichen hatte. Den Schaden am Opel schätzt die Polizei auf rund 3000 Euro.

