Lotte-Lehmann-Akademie: Schweißtreibender Auftritt in Schloss Grube

Grube

Es passt ins Bild der diesjährigen Lotte-Lehmann-Veranstaltungen, dass sich alle Beteiligten mehr als üblich ins Zeug legen müssen. Nicht nur mehr Abstand bedeutet mehr Aufwand, beim Freiluftkonzert im Garten von Schloss Grube war auch die Wetterlage eine Herausforderung.

Viele Stammgäste beim Konzert in Grube

Und so versuchten viele der Sängerinnen und Sänger – erstmals in diesem Jahr standen alle 16 Teilnehmer auf der Bühne – vor den Auftritten ihre Stimme zu schonen und möglichst wenig zu sprechen.

Anzeige

Während sich die Künstler im Schloss auf ihren Einsatz vorbereiteten, kümmerten sich Silke Pflückhahn, Ulrike Ziebell und Martina Christ um die Besucher. 100 Plätze standen zur Verfügung, fast alle waren besetzt. „Lotte Lehmann hat immer ihre Stammgäste“, freute sich Hotelchefin Martina Christ bei einem Blick über die Außenanlage.

Weitere MAZ+ Artikel

Während es sich die Musikliebhaber bei Bratwurst, Lachs und Steak gut gehen ließen, behielt Angelo Raciti drinnen und draußen alles im Blick, um pünktlich zu eröffnen. Der künstlerische Leiter der Lotte-Lehmann-Akademie machte nicht nur neugierig auf die Arien von Mozart, Puccini und Co., sondern betonte auch noch einmal den besonderen Stellenwert der diesjährigen Konzerte.

Teilnehmer loben den Einsatz des Dozententeams

Die Musik sei in diesen Tagen die Berührung von Mensch zu Mensch und ersetze so, was körperlich nicht möglich sei, sinnierte Raciti, der zur Halbzeit der Unterrichtseinheiten eine positive Bilanz zog und von einer „super Stimmung“ unter allen Beteiligten sprach.

Besonders positiv würden die Teilnehmer den Einsatz des Dozententeams bewerten, hat Raciti festgestellt. Und das zahle sich bei den gezeigten Leistungen der Sänger aus. „Alle machen die Fortschritte, die sie sollen und freuen sich, endlich wieder singen zu können.“

Dem kann Eva Zalenga nur beipflichten. Die Stipendiatin aus Baden-Württemberg hat ihr Studium bereits erfolgreich abgeschlossen und ist dankbar über jede Gelegenheit, zu singen.

Weitere Konzerte folgen am Wochenende

In Grube gibt sie eine Passage aus Händels Oper Alcina zum Besten und freut sich über die fantastische Kulisse mit Schloss im Hintergrund. Das passe doch perfekt zu den Themen, um die es an diesem Abend geht. „Wir singen doch von Liebe und Natur“, sagt Zalenga. Und das sei draußen viel stimmiger als in den Konzertsälen.

Der Auftritt in Schloss Grube war der Auftakt zu einem intensiven Konzertwochenende, an dem die jungen Sopranistinnen und Tenöre mehr als einmal gefordert werden. Am Sonnabend steht gleich zweimal „Oper a la Mode“ im Modemuseum Schloss Meyenburg auf dem Programm. Gefolgt von Belcanto e buon Gusto beim Italiener in Perleberg am Sonntag.

Karten gibt es auf jeden Fall noch für das Konzert im Kultur- und Festspielhaus in Wittenberge am Mittwoch, 19. August.

Informationen: www.lottelehmann-perleberg.de

Von Stephanie Fedders