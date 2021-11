MAZ-Sterntaler-Aktion startet in der Prignitz

Prignitz

Die MAZ-Aktion Sterntaler startet wieder pünktlich zur Adventszeit. Die MAZ-Lokalredaktion Prignitz sammelt Spenden für Bedürftige aus der Prignitz. Mit der Hilfe von Ihnen, liebe Leser und Leserinnen, wollen wir zur Weihnachtszeit Menschen, die es nicht gerade leicht haben im Leben, eine besondere Freude machen.

Die Aktion Sterntaler der MAZ gibt es jetzt in der Prignitz schon seit sieben Jahren. Seit Beginn der Aktion im Jahr 2014 konnten wir so bereits etwa 35 000 Euro für bedürftige Familien, Senioren oder soziale Projekte sammeln.

Diesen Erfolg verdankt die Hilfsaktion Sterntaler der großen Spendenbereitschaft der Menschen und der Unternehmen in der Region. Denn die MAZ-Aktion ist ein rein regionales Projekt: Die Spenden kommen aus der Nachbarschaft und fließen in die Nachbarschaft.

200 Euro für MAZ-Sterntaler beim #betterfriday

Gesammelt wird in Pritz­walk schon seit Freitag: Bei Stil Männermode stand wie in jedem Jahr, der Better Friday an, eine schöne Aktion als Gegenpol zur Rabattschlacht des Black Friday. Zehn Prozent jedes Einkaufs an diesem Tag gingen dabei an MAZ-Sterntaler – mit Stand von Freitag, 18 Uhr, sind alleine dabei 200 Euro zusammengekommen, wie Lukas Anskat für Stil Männermode mitteilte.

Natürlich steht bei Stil Männermode auch eins der schönen blauen MAZ-Sammelschweine, die Ihnen nun auch an anderen Stellen in der Region begegnen werden.Und auch dort ist bereits der ein oder andere Euro gelandet – Auflösung hier erst am Ende der Aktion.

Wie im vergangenen Jahr ist unser Partner die Volkssolidarität Prignitz-Ruppin. In diesem Jahr wollen wir Spenden sammeln für vier Projekte, die wir in den kommenden Wochen alle noch etwas ausführlicher vorstellen werden.

Robert Buchholz kaufte zwar gar nicht bei Stil Männermode ein - eine Spende ins MAZ-Sammelschwein gab er aber gerne. Quelle: privat

Smarte Prignitzer/Smarte Alltagshelfer

1. „Smarte Prignitzer/Smarte Alltagshelfer“ lautet der Titel des Angebots der Volkssolidarität, das sich aus dem Projekt „Clever Altern“ heraus entwickelt hat. Das hatten wir im Vorjahr unterstützt.

Mittlerweile ist aus der Smartphone-Schulung für ältere Menschen ein Technik-Kurs geworden, „denn der Umgang mit Technik gewinnt für ältere Menschen immer mehr an Bedeutung“, erklärt dies der Volkssolidarität-Geschäftsführer Andy Stolz.

Für Menschen mit Einschränkungen gibt es mittlerweile viele Möglichkeiten, um sich den Alltag zu erleichtern. Dafür braucht es aber technisches Verständnis. Dieses soll an den Standorten der Volkssolidarität in Perleberg, Karstädt, Wittenberge und Dergenthin geschult werden. Mit den Sterntalern unterstützen MAZ-Leser dieses Angebot.

Die MAZ-Aktion Sterntaler Prignitz gibt es seit sieben Jahren. Immer zur Weihnachtszeit sammelt die MAZ-Lokalredaktion Spenden für Bedürftige im Landkreis Prignitz. Partner der Hilfsaktion ist die Volkssolidarität Prignitz-Ruppin, die auch das Spendenkonto führt. Spenden können Sie, liebe Leser, auf das Konto der Volkssolidarität bei der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin, IBAN DE69 1605 0202 1001 0106 94. Stichwort: Sterntaler Prignitz 2021

Weihnachtsgeschenke für Tafel-Kinder

2. Wir sammeln wieder für Weihnachtsgeschenke für Tafel-Kinder: Eine Weihnachtsfeier für Kinder der Tafel, wie es sie in den vergangenen Jahren gab und wie sie auch die MAZ bereits ausgerichtet hat, wird es vielleicht auch in diesem Jahr nicht geben können.

Beschenkt werden sollen die Kinder aber auf jeden Fall, und auch das Tafel-Team um Marlies Müller freut sich über die erneute Unterstützung.

MAZ-Sterntaler für die Katzenhilfe Prignitz

Auch Christine Malert hat in ihrem Geschäft ein MAZ-Sammelschwein aufgestellt. Sie engagiert sich in der Prignitzer Katzenhilfe, die in diesem Jahr Unterstützung durch MAZ-Sterntaler bekommen soll. Quelle: Julia Redepenning

3. Erstmals soll mit MAZ-Sterntalern die Katzenhilfe Prignitz Unterstützung erfahren. Allein in Pritz­walk und Umgebung kümmern sich die ehrenamtlichen Tierschützer nach Angaben von Christine Malert derzeit um mehr als 40 Fundkatzen.

Dabei ist es weniger ein Problem, für diese genug Futter zu organisieren. Vielmehr braucht der Verein Unterstützung, um Katzenstreu, Katzenbäume und anderes mehr anschaffen zu können, damit es die Tiere kuschelig haben. Im übrigen steht auch in Christine Malerts Geschäft in Pritzwalk ein Sammelschwein.

Damit das Ekidz weiterleben kann

4. Schließlich gehen Sterntaler auch an das Pritzwalker Ekidz, das sich im vergangenen Jahr mit etwas anderer Zielrichtung neu aufgestellt hat: vom reinen Eltern-Kind-Zentrum hin zu einem MiteinanderRaum für alle Generationen. Ein neuer Trägerverein ist gegründet, der es dank vieler Spenden, Zuschüssen von Kirchengemeinde und vom Kirchenkreis sowie dank der Förderung für frühe Hilfen vom Jugendamt geschafft hat, das Ekidz ein Jahr lang zu tragen.

Aber die Einrichtung ist weiter auf Spenden angewiesen. „Auch das Jahr 2022 können wir nur mit viel Unterstützung schaffen“, sagt dazu Pfarrerin Susanne Michels. Wir wollen helfen, dass es das Ekidz weiter geben kann.

Und nun ist es an Ihnen, liebe MAZ-Leserinnen und Leser: Wir freuen uns über jede Spende!

Von Bernd Atzenroth