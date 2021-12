MAZ-Sterntaler für „smarte Prignitzer“

Perleberg

„Smarte Prignitzer“ heißt das Projekt der Volkssolidarität Prignitz-Ruppin, mit der sie sich für digitales Miteinander aller Generationen einsetzen will. Das ist dringend geboten: Immer größere Teile des Alltags werden digitalisiert, doch während dies den Menschen, je jünger sie sind, immer leichter von der Hand geht, wird es für alte Menschen immer schwieriger, da mitzukommen.

Doch dabei könnte manche Errungenschaft auch ihnen zugutekommen. „Smarte Prignitzer“ will sie in die Lage versetzen, all dies für sich nutzen zu können. Das Angebot kommt sehr gut an: Viele Menschen wollen sich gern beraten lassen.

Senioren können alle Fragen rund ums Smartphone stellen

„Smarte Prignitzer“ braucht aber auch viel Unterstützung. Denn die ganze Sache fußt auf dem Engagement von Ehrenamtlern. Die sollen eine ordentliche Aufwandsentschädigung bekommen können. Geld wird auch benötigt, um Fahrtkosten tragen zu können und die nötige technische Ausstattung zu finanzieren. Darum sammeln wir in diesem Jahr MAZ-Sterntaler für die „Smarten Prignitzer“.

Denn es ist eine tolle Sache, welche die Volkssolidarität da auf die Beine gestellt hat. Eigentlich fing alles ganz einfach an: Für immer mehr ältere Menschen stellte sich die Frage, wie sie etwa per WhatsApp mit ihrer Familie kommunizieren können. Was den Jungen leicht von der Hand geht, kann für die Senioren erstmal ein Problem sein.

Da kam man bei der Volkssolidarität Prignitz-Ruppin auf die Idee, alten Menschen ein Angebot zu machen, bei dem sie ihre Fragen rund um das Smartphone stellen und sich alles erklären lassen können, was sie wissen müssen, um es zu bedienen. Zwei Ehrenamtler wurden dafür gefunden: Andreas Meissner und Manfred Neumann, die beide noch immer dabei sind.

Wofür wir MAZ-Sterntaler sammeln Die MAZ-Aktion Sterntaler Prignitz gibt es schon seit sieben Jahren. Immer zur Weihnachtszeit sammelt die MAZ-Lokalredaktion Spenden für Bedürftige im Landkreis Prignitz. In diesem Jahr sammeln wir für folgende vier Projekte: 1. Weihnachtsgeschenke für Kinder der Prignitzer Tafeln.2. Kuschelige Unterkünfte für Fundtiere bei der Katzenhilfe Prignitz.3. Das Pritzwalker Ekidz, das weiter auf Unterstützung angewiesen ist.4. Das Projekt „Smarte Prignitzer/Smarte Alltagshelfer“ der Volkssolidarität.Partner der Hilfsaktion ist die Volkssolidarität Prignitz-Ruppin, die auch das Spendenkonto führt.Spenden können Sie, liebe Leserinnen und Leser, auf das Konto der Volkssolidarität bei der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin, IBAN DE69 1605 0202 1001 0106 94. Stichwort: Sterntaler Prignitz 2021

Veranstaltungen in Perleberg, Wittenberge, Karstädt und Demerthin

Die Sache kam gut an, und aus ihr ist noch viel mehr geworden. Denn die zunehmende Digitalisierung kann in allen Lebensbereichen eine Hilfe sein, doch alte Menschen haben es viel schwerer, diese Möglichkeiten auch für sich nutzen zu können. „Viele haben Berührungsängste“, weiß Lissy Boost, die das Projekt bei der Volkssolidarität Prignitz-Ruppin betreut. Und das führt dazu, dass ältere Menschen viele Dinge auch nicht nutzen.

Beliebt ist die Einzelberatung bei den ehrenamtlichen Digitallotsen. Darüber hinaus gibt es in der Regeleinmal im Monat Stammtische, an denen man in größerer Runde Themen bespricht und wo das gegenseitige Lernen im Fokus steht. „Das motiviert natürlich unheimlich“, weiß Lissy Boost. Solche Veranstaltungen finden – allesamt unter 2G-Bedingungen – zum Beispiel in den Generationenhäusern von Perleberg und Wittenberge sowie in Dorfgemeinschaftshäusern statt.

Eckhard Zempel neuer Digitallotse in Demerthin

Neuerdings wird ein solcher Stammtisch auch im Pub Vertigo in Demerthin (Gemeinde Gumtow) angeboten. Brigitte Förster, Gumtower Seniorenbeiratsvorsitzende aus Barenthin, hat das vermittelt.

Eckhard Zempel wurde dafür als weiterer Digitallotse gewonnen. Am kommenden Mittwoch, 8. Dezember, bietet er drei mal 60 Minuten Sprechstunde an, und zwar jeweils um 13, 14 und 15 Uhr. Dabei sind dann jeweils sechs bis neun Leute unter Corona-Bedingungen. Erfahrungsgemäß sind viele individuelle Fragen zu beantworten. „Es sieht bei jedem auf dem Handy anders aus“, beschreibt dies Lissy Boost. Ein ähnliches Angebot soll es bald auch in Karstädt geben.

Auch Assistenzsysteme und künstliche Intelligenz werden erklärt. In Wittenberge gab es einen Informationstag zum „smart Wohnen“ – der Termin kam dank einer früheren Seniorenbeiratsvorsitzenden und im Zusammenspiel mit zwei Wohnungsbaugesellschaften zustande. Geplant ist, Anfang 2022 einen „Showroom“ einzurichten, denn „es ist wichtig, das alles einmal anzufassen und auszuprobieren“. Dabei soll es auch eine professionelle Wohnraumberatung geben.

„Smarte Prignitzer“ wollen Publikumsliebling werden

Derzeit versucht man bei der Volkssolidarität noch auf andere Weise, Geld für das Projekt einzuwerben: „Wir wollen Publikumsliebling werden und brauchen eure Unterstützung! Macht mit und stimmt bis 19. Dezember für uns beim Publikumspreis der Initiative ,Digital für alle’! Mit eurer Stimme können wir bis zu 5.000 Euro gewinnen!“, heißt es in einem Aufruf. Mit wenigen Klicks kann man die „Smarten Prignitzer“ unter https://digitaltag.eu/bewerbung/publikumspreis/smarte-prignitzer unterstützen, erst recht aber mit einer Spende bei unserer MAZ-Aktion Sterntaler.

Von Bernd Atzenroth