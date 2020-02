Meyenburg: Narren gingen auf karnevalistische Weltreise

Meyenburg

In Meyenburg halten sich die Akteure des Meyenburger Carneval Clubs ( MCC) nicht mit langen Vorreden auf: Zu Beginn ihrer Sitzungen wird gleich mit allen im Publikum gesungen und geschunkelt – auch am Samstag gingen bei der ersten Sitzung des MCC in diesem Jahr im Clubhaus der Vereine sofort „die Hände zum Himmel“. Beste Vorzeichen für einen Abend voll guter Laune.

Zur Galerie Auf eine Flugreise rund um die Welt nahmen die Akteure des Meyenburger Carnevals Clubs MCC ihre Gäste auf der ersten großen Karnevalssitzung. Tatsächlich begaben sie sich in ihrer „MCC 85" mit dem Elferrat als Besatzung auf einen Trip auf alle Kontinente.

Danach bedienten zwei Kanoniere die Konfetti-Kanone, alle Akteure marschierten ein – es konnte losgehen mit einer Flugreise „dreimal um die Welt“. Denn in ihrer 35. Session haben sich die Meyenburger Narren das Motto „ Karneval der Kulturen“ gegeben.

Elferrat im Cockpit und das Prinzenpaar als Ehrengäste

Alle im Saal saßen schick verkleidet an Bord der MCC 85 – eine Anspielung auf das Gründungsjahr des Vereins –, der Elferrat saß im Cockpit und Kapitänin Tina alias MCC-Präsidentin Christina Rätke gab die Flughinweise für ihre Passagiere.

Ehrengäste auf der langen Reise waren natürlich Torsten II. und Sabine I. – das aktuelle Prinzenpaar blieb aber nicht in der Zuschauerrolle, sondern richtete auch Worte an das karnevalistische Volk. Darin proklamierte Torsten II. die Kussfreiheit für alle Männer, wobei Sabine I. ihren Torsten nicht teilen wollte. Für alle Fälle hatte der MCC übrigens auch ein karnevalistisches Standesamt eingerichtet.

Das Prinzenpaar konnte im übrigen ein Vorgängerpaar auf der Bühne begrüßen: Bürgermeister Falko Krassowski und seine Frau.

Brasilianische und amerikanische Tanzdarbietungen

Zu einer richtigen Reise gehört ein gutes Showprogramm. Das war geprägt von den tänzerischen Höchstleistungen der vielen Gruppen und Garden des MCC. Nachdem die Damen ihren Gardemarsch aufgeführt hatten, dürften die Ministars ran und die erste Zugabe des Abends geben. Viele weitere folgte, genauso wie Orden und ein „ Meyenburg Helau“ für alle.

Dann wurde es brasilianisch-karnevalistisch: Die Darbietung der Fünkchen bezeichnete Co-Pilot Georg mit Fug und Recht als „Showtanz mit Flugeinlage“ zu einem Musikmix aus „Samba do Janeiro“ und „Humba tätärä“. Auch die Tanzgarde des MCC riss die Menschen mit ihrem Gardemarsch zu Begeisterungsstürmen hin.

Dem Motto gerecht wurde auch die junge Frau auf der Bühne, die frei nach Mark Forster über die 194 Länder sang, die es auf der Welt gibt. Ein paar davon sollten auch auf der Flugroute der MCC 85 nicht ausgespart werden. So ließ die Teenie-Garde „ Amerika in allen Facetten“, beginnend mit einem schmissigen Tanz zum Jailhouse-Rock bis hin zu einer Cheerleader-Darbietung.

Von Indien nach Sibirien und Griechenland

Dann stand ein Stopp in Indien an. Junge Tänzerinnen in der passenden Kleidung kamen auf die Bühne zum indischen Tanz – eine wurde per Sänfte dorthin gebracht.

Als die Kapitänin einen „Zwischenstopp in Sibirien hinter den Bergen bei den sieben Zwergen“ ankündigte, folgte eine lustig-frivole Version des Märchens Schneewittchen, das die Comedy-Crew des MCC auf die Bühne brachte.

Das Publikum tanzte dann mit der Bühnencrew beim Halt in Griechenland den Sirtaki und freute sich zudem darüber, dass der ganze Saal nach dem Motto ausgestattet worden war. Unter der „ MCC 85“ flog es begeistert mit und freute sich schon auf die nächste Sitzung am kommenden Samstag, 22. Februar, um 20 Uhr, und die Rosenmontagssitzung am Montag, 24. Februar, um 20 Uhr an gleicher Stelle.

Von Bernd Atzenroth