Perleberg/Meyenburg

Ein 64-jähriger Mann aus Meyenburg zog im Hausflur für seine blutjunge Nachbarin blank. Sich selbst stimulierend, wartete er auf seinen Schwarm. Dafür musste sich der Mann nun vor Gericht verantworten.

Unruhig traf der Angeklagte weit vor Beginn seiner Verhandlung beim Perleberger Amtsgericht ein. Die Neuruppiner Staatsanwaltschaft klagte den 64 Jahre alte Mann wegen einer exhibitionistischen Handlung an. Der geistig beeinträchtigte Meyenburger war nervös. Noch nie saß der Mann wegen einer Strafsache vor Gericht. Und zusätzlich hatte er bis kurz vor der Gerichtsverhandlung keinen Kontakt zu seinem Anwalt, den ihm seine Betreuerin zugewiesen hat. „Wenn der Anwalt nicht kommt, sagst du vor Gericht gar nichts“, redete ihm seine weibliche Begleitung vor Verhandlungsbeginn ein.

Obwohl sein Pflichtverteidiger doch noch erschien, machte er während des Prozesses lieber davon Gebrauch, nichts zum Anklagevorwurf zu sagen. Richter Karsten Sprigode war sogar unsicher, ob der kognitiv beeinträchtigte Angeklagte überhaupt die Anklage korrekt verstanden hatte.

Am 30. Juli 2019 soll er seine junge Nachbarin nach der Arbeit im Hausflur abgepasst haben. Gegen 14.30 Uhr kam es laut Staatsanwaltschaft zum Zusammentreffen der Beiden. Dabei soll der Meyenburger komplett nackt in seiner Wohnungstür gestanden, an seinem Penis gespielt und auf seine Angebetete gewartet haben. „Zufällig war das“, war das einzige, was der Angeklagte während der Verhandlung zur Tat sagte – und auch dies erst nach scharfer Nachfrage seines Pflichtverteidigers.

Diesen Zufall nahmen ihm aber weder der Vorsitzende Richter noch der Staatsanwalt ab. Immerhin gebe es mehrere Hinweise darauf, dass sich der deutlich ältere Mann in die blonde, zierliche Frau verguckt habe. Unter anderem zeugten Herzchen auf dem Mülleimer von der unerwiderten Verliebtheit des Beschuldigten, gab Sprigode einen Einblick in die Handlungswelt des Meyenburgers. Dachte der Angeklagte dann also, dass er der jungen Frau mit dieser Aktion seine Liebe erklärt? Die Frage blieb zwar unbeantwortet, aber immerhin ersparte sein wortloses Eingeständnis zur Tat, dass die damals angeekelte Geschädigte vor Gericht keine Aussage machen musste.

„Ich habe mit einer weiteren Nachbarin in dem Haus gesprochen, die sagt, dass er nicht gewusst hat, was er tat“, versuchte der Verteidiger für seinen Mandanten eine mildere Strafe zu begründen. Denn wer andere mit exhibitionistischen Auswüchsen belästigt, kann für bis zu einem Jahr ins Gefängnis gehen. Im Fall des Meyenburgers sah der Anwalt aufgrund seiner geistigen Behinderung eine erheblich verminderte Schuldfähigkeit. Mit 50 Euro sollte die Angelegenheit aus der Welt geschafft sein. Dieser Argumentation folgte Richter Karsten Sprigode letztlich nicht. Obwohl Sprigode, der den Angeklagten auch durch seine Funktion als Betreuungsrichter kennt, das Verfahren gegen ihn zunächst einstellen wollte, brummte er ihm letztlich eine Geldstrafe von 150 Euro auf. Auch wenn dem Angeklagten sein Geld zugeteilt wird und er so vermutlich den Einschnitt nicht komplett begreift, so soll „die Strafe eine deutliche Warnung sein“, mahnte Sprigode. Im Juli 2019 habe er die Folgen nicht richtig überblickt. Das soll sich durch die Strafe ändern. „Bei einem anderen Richter wären sie noch härter bestraft worden“, ergänzte Sprigode eindringlich.

Möglich wären sicher auch gemeinnützige Arbeitsstunden gewesen. Der Pflichtverteidiger schüttelte daraufhin nur verneinend den Kopf. Mit seiner Leistungsfähigkeit sei dies nicht möglich.

Von Susann Salzmann