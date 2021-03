Marienfließ: Fritz Müller stellt in der Stiftskirche Baum-Objekte aus

Marienfließ

Die Geschichte, wie Fritz Müller zu seinem besonderen Hobby gekommen ist, erzählt der Berliner heute noch immer so, als wäre es erst gestern gewesen. Viele Jahre hatte er Bäume fotografiert. „Irgendwann entdeckte ich sie“, sagt er, „und sie haben mich sehr fasziniert.“ Später fasste er seine Ergebnisse in einer Ausstellung zusammen. Diese ist jetzt in der Klosterkirche Marienfließ zu sehen.

Aktuell gibt es eine Ausstellung von Fritz Müller in der Kirche Marienfließ Quelle: Julia Redepenning

Fritz Müller zeigt Baumausstellung in Marienfließ

Fast den ganzen Samstag habe der Pastor, der früher in den Samariteranstalten Fürstenwalde arbeitete, für den Aufbau benötigt. Erst um 17.30 Uhr war er fertig – gerade noch rechtzeitig zur Eröffnung um 18 Uhr. Wegen der Corona-Pandemie fiel die Vernissage jedoch kleiner aus als ursprünglich geplant. Nur wenige Gäste durften kommen.

Die Ausstellung zeigt Baum-Objekte, Baumbilder und Baum-Psalme. Mit seinen Texten und den „Gesprächen der Bäume mit ihrem Schöpfer“ versucht Fritz Müller die jeweilige Lebenssituation der Bäume zu beschrieben. „Der Betrachter kann Bezüge zu seinem eigenen Leben entdecken und vielleicht zum Gespräch mit seinem Schöpfer finden“, erklärt Fritz Müller. Die gesamte Ausstellung besteht aus über 100 Exponaten, davon 50 gerahmte Bilder. In Marienfließ wird nur ein Teil der Ausstellung zu sehen sein.

Neben Fotografien zeigt Fritz Müller auch Malereien seiner Schützlinge der Samariteranstalten. Quelle: Julia Redepenning

„In den nächsten Wochen werde ich zusätzlich einige meine Werke in Waren an der Müritz und in Oranienburg ausstellen“, berichtet Fritz Müller. Wie lange seine Bilder, Texte und Exponate in der Prignitz bleiben, kann er noch nicht genau sagen. „Die Ausstellung wird jetzt eine ganze Weile hier zu sehen sein“, sagt er.

Fritz Müller stellt in Deutschland, der Slowakei und der Schweiz aus

Stellt sich nur noch die Frage, warum es gerade Bäume sind, die es dem Berliner so angetan haben: Fritz Müller ist 1937 in Berlin geboren. Nach seiner Lehre und seinem Theologiestudium arbeitete er als Prediger und Jugendwart in der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg. 1973 wurde er Mitarbeiter für pastorale Dienste und musische Gestaltung in den Samariteranstalten Fürstenwalde einer Einrichtung für geistige Behinderte. „Da ich nie krank wurde, hatte ich um eine Kur gebeten“, erklärt Müller, „die sollte nur prophylaktisch sein.“

Wegen der Corona-Pandemie musste die Vernissage sehr klein gehalten werden. Quelle: Julia Redepenning

Ein Freund gab ihm den Rat, sich eine Kamera, Stativ und viele Filme mit in seine Reisegepäck zu legen, damit er keine Langeweile bekommt. Und so habe es 1982 mit den Bäumen angefangen. Mittlerweile war die Bauhausausstellung bereits an über 100 Orten deutschlandweit zu sehen sowie in der Slowakei und der Schweiz. Nach der Wende wurde die Ausstellung zunehmend nicht nur in innerkirchlichen Bereichen gezeigt.

Weitere Informationen zu Fritz Müller und seiner Baumausstellung gibt es auch der Internetseite www.fritzmuellerberlin.de. Die Marienfließer Stiftskirche ist täglich geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Von Julia Redepenning