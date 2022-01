Marienfließ

Nach dem Start der in Brandenburg initiierten Pferde-Friedenstrecks 2018 sind in diesem Jahr gleich zwei Touren geplant. Zunächst soll vom 5. bis 16. Mai eine rund 250 Kilometer lange Tour mit Pferd, Wagen und Friedensglocke von Duiven in den Niederlanden ins belgische Waterloo bei Brüssel führen, teilte der evangelische Pfarrer Helmut Kautz am Donnerstag in Marienfließ mit. Kautz gehört zu den Initiatoren der Friedenstrecks.

Mehr als zehn Kutschen mit 20 Reitern

Die traditionelle rund dreiwöchige Tour soll am 5. August in Nordwestdeutschland starten und am 27. August in den Niederlanden enden. Bei der Tour im Mai soll das Friedenslicht von Duiven bei Arnhem die Reise begleiten, hieß es. Dafür seien bereits mehr als zehn Kutschen mit 20 Reitern angemeldet.

Lesen Sie auch:

Der erste Pferde-Friedenstreck aus Brandenburg führte 2018 nach Weliki Nowgorod in Russland, um dort eine Friedensglocke zu übergeben. 2020 führte die Tour von Hamburg nach Nordbrandenburg und im vergangenen Jahr von Thüringen durch Hessen und Niedersachsen nach Nordrhein-Westfalen.

Friedenstreck bis nach Israel geplant

Die Touren sind auch ein Training für den anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung vom Nationalsozialismus 2025 geplanten Friedenstreck nach Israel, bei dem eine aus Kriegsschrott gegossene Friedensglocke nach Jerusalem gebracht werden soll. Die Glocke wurde 2020 in Brandenburg gegossen. Die Friedensfahrt nach Israel soll am 8. Mai 2025 starten, am 24. Dezember Bethlehem und am Tag darauf Jerusalem erreichen.

Von MAZonline