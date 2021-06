Meyenburg: Baum im Schlosspark für Dietmar Gornig

Meyenburg

Erstmals wurde in Meyenburg einem verdienten Bürger zu Ehren ein Baum im Schlosspark gepflanzt. Die Ehre wurde Dietmar Gornig (r.) zuteil. Der langjährige Geschäftsführer der Meyenburger Möbelwerke war Ende 2020 in Ruhestand gegangen. Bürgermeister Falko Krassowski würdigte die Verdienste Gornigs auch für Stadt, Vereine und Leben in Meyenburg.

Dietmar Gornig hat sich eine Säulen-Hainbuche ausgesucht

Lange Jahre saß Gornig im Stadtparlament. „Er hat immer bereit gestanden, wenn wir ihn gebraucht haben“, betonte das Stadtoberhaupt, „mit der Baumpflanzung wollen wir danke sagen.“ Gornig zeigte tief empfundene Freude: „Ich bin etwas stolz darauf, das ist schon eine ziemliche Anerkennung.“

Er hatte sich den Baum selbst ausgesucht. Es ist eine Säulen-Hainbuche, die schon vor gut zwei Monaten gesetzt worden ist. Ein Schild erklärt, um was für einen Baum es sich handelt und wem er gewidmet ist. „Das ist etwas, das bleibt und für Erinnerung sorgt“, findet Krassowski, der sich vorstellen könnte, auch für andere Persönlichkeiten künftig Bäume im Schlosspark zu pflanzen.

Von Bernd Atzenroth