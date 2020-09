Meyenburg: Doppelte Spende als Dank für die Abi-Feier

Meyenburg

„Im weiteren Kreis von Pritzwalk ist es das einzige Dach, unter dem man sowas machen kann“, sagt Peter Brockmann. Mit „sowas“ meint er eine Abitur-Abschlussfeier – im Corona-Jahr war es auch für die Pritzwalker Absolventen nicht leicht, überhaupt einen Platz dafür zu finden.

Schleppdach als Feier-Alternative

Doch in Meyenburg am Hagenplatz unter dem derzeit wenig genutzten Schleppdach war es möglich – unter Einhaltung der Hygieneregeln. Also entschied sich der Abi-Jahrgang 2020, dem Peter Brockmanns Tochter Pia Charline angehört, jetzt in Meyenburg die Feier nachzuholen.

Und sie bedankten sich nun in der Stadt gleich mit einer doppelten Spendenübergabe: Jeweils 100 Euro gab es für die Kita „ Eichhörnchen“ und für die Meyenburger Feuerwehr – gedacht auch als ein kleines Dankeschön an alle Meyenburger. Denn schließlich ist so eine Feier nicht ganz ohne.

„Die Meyenburger mussten mit unserem Lärm leben“

Die Abiturienten seien am Tag zuvor umhergegangen und hätten in der Nachbarschaft höflich gefragt, ob die Feier für die Anwohner okay sei, erzählt Elternvertreter Brockmann, der gemeinsam mit Abiturienten und anderen Eltern zu den Organisatoren zählte. „Die Meyenburger mussten in dieser Nacht mit unserem Lärm leben“, gab Peter Brockmann zu. Daher wolle man sich bei den Einwohner bedanken.

2020 haben 55 jungen Frauen und Männer am Pritzwalker Gymnasium ihr Abitur abgelegt – 41 haben jetzt letztlich noch an der Feier teilgenommen. Mit Angehörigen und allem Drum und Dran feierten an diesem Abend etwa 220 Leute gemeinsam den gelungenen Abschluss der Schulzeit.

Der nächste Abi-Jahrgang will jetzt auch dort feiern

René Günther kam mit seinem Foodtruck und versorgte alle gegen Gutschein mit Pizza. Und Torsten Buchholz hatte mit seiner Eisoase gleich für das Dessert gesorgt.

Insgesamt war die Feier wohl so gelungen, dass auch der aktuelle Abi-Jahrgang schon wieder darüber nachdenkt, an gleicher Stelle zu feiern – und das auch, wenn Corona dann der Vergangenheit angehören sollte.

Von Bernd Atzenroth