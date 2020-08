Meyenburg: Lotte-Lehmann-Akademie gastierte im Schloss

Meyenburg

Das kam tief aus dem Herzen: Nicht nur die Geste nach seinem Auftritt im Schloss Meyenburg machte es deutlich, sondern vor allem sein wunderbarer Gesang: David Esteban hatte das Publikum tief berührt und mit seiner kraftvollen Stimme beeindruckt.

Kraftvolle Männerstimmen und brillante Sängerinnen

Überhaupt die Männerstimmen: Auch Guillem Batllori zog seine Zuhörerschaft sofort in seinen Bann. Und als die beiden am Schluss auch noch mit Angelo Raciti, dem künstlerischen Leiter der Lotte-Lehmann-Akademie, als Trio eine Zugabe sangen, war es endgültig um das verzückte Publikum bei der Oper à la mode der Lotte-Lehmann-Akademie geschehen.

Anzeige

Die jungen Sängerinnen hatten nicht minder viel stimmliche Brillanz zu bieten, Eva Zalenga zum Beispiel, die als Cleopatra mit einer Arie aus Händels Oper Guilio Cesare begeisterte.

Weitere MAZ+ Artikel

Beeindruckend, was aus den Sängern noch herausgekitzelt werden kann

Brauchten all diese Nachwuchssänger überhaupt noch eine Ausbildung? fragte sich mancher im Publikum. So perfekt war das Klangerlebnis. Aber es ist immer wieder beeindruckend, wie viel aus schon gut ausgebildeten Sängern mit Bühnenerfahrung noch herausgekitzelt werden kann.

Sorgte für Begeisterungsstürme: Guillem Batllori, hier bei einem Auszug aus Donizettis Oper "Don Pasquale". Quelle: Jens Wegner

Und: Gerade die jungen Frauen sind nicht zum ersten Mal in der Prignitz gewesen. Maria Baneras Carriò zum Beispiel, die zuletzt zweimal bei der Lotte-Lehmann-Woche dabei war und sogar den Förderpreis gewonnen hatte, ist nun also Teilnehmerin der Akademie, genauso wie Paula Rohde und Janina Staub, die schon vor Jahren ebenfalls erfolgreich bei der Woche dabei waren.

Wie Staub mit einem harmonisch nicht einfachen Strawinsky-Stoff zurechtkam, das hatte schon enormes Niveau.

Das Publikum war hingerissen

Und wie Paula Rohde und Beatrice Fanetti mit dem Duett „Sous le dôme épais“ aus der Oper „Lakmé“ von Léo Delibes den ersten Teil des Konzerts beschlossen, das sorgte schon für die eine oder andere Gänsehaut.

Eva Zalenga singt hier eine Arie aus der Rossini-Oper "Il turco in Italia". Quelle: Jens Wegner

Das spricht für eine gewisse Nachhaltigkeit dessen, was den Sängerinnen und Sängern in der Lotte-Lehmann-Akademie beigebracht wird. Und es ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass sie dies zu schätzen wissen.

Coronabedingt konnten nicht ganz so viele Menschen gleichzeitig diese Darbietungen genießen. Dafür gab es sie am Samstag gleich zweimal. Das Publikum war hingerissen, Petra Hahn etwa: „Ist das nicht toll? Sie singen auf den Bühnen der Welt, und jetzt sind sie hier in Meyenburg.“

Ein Sommer ohne Lotte-Lehmann-Akademie wäre nicht so schön

Natürlich war für Desinfektionsmittel, Maskenschutz und den nötigen Abstand gesorgt.

Wichtig war aber, dass dieses Ereignis überhaupt stattfand. Raciti: „Mein Sommer wäre wesentlich weniger schön gewesen ohne die Lotte-Lehmann-Akademie.“ Und Irena Berjas, Geschäftsführerin des Meyenburger Modemuseums, betonte, wie wichtig es ist, dass in diesen Zeiten die Kultur in der Prignitz weiter erlebt werden kann.

Von Bernd Atzenroth