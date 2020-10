Meyenburg

Auf den Mund ist Margarete Vierjahn sicher nicht gefallen. Mit einem gewissen Charme bekommt sie auch den letzten Kunstbanausen dazu, sich doch einige Minuten Zeit zu nehmen und mit ihr ins Gespräch zu kommen. „Ja, ich bin mir durchaus bewusst“, sagt sie, „meine Kunst muss man wirklich mögen.“

Margarete Vierjahn mag es abstrakt

Margarete Vierjahn mag es, wenn sich jeder seine ganz persönliche Meinung über ihre Werke bildet. „Ich finde, Kunst ist genau wie Musik“, erklärt sie, „jeder hat seine eigene Interpretation und Emotionen, wenn er sie hört.“ Und genau so glaubt sie, ist es mit der Malerei. Das ist auch ein Grund, warum sie bei der abstrakten Kunst hängen geblieben sei, wie sie selbst sagt.

Margarete Vierjahn zieht es vor, wenn die Dinge in ihrer Kunst unbestimmt bleiben. Quelle: Julia Redepenning

„Ich gebe meinen Bilder zwar einen Namen, aber ich schreibe ihn schon lange nicht mehr drauf“, merkt sie an. Und so gibt es immer wieder spannende Möglichkeiten, wie ihre Kunst gedeutet wird. Vorbilder habe sie zwar. Aber am Ende folge sie immer ihren eigenen Intuition.

Meyenburg trägt sie tief im Herzen

Schon in jungen Jahren interessiert sie sich für Kunst und Malerei. Margarete Vierjahn ist Jahrgang 1953. Geboren und aufgewachsen ist sie in der Prignitz oder in der Provinz, wie sie es selbst umschreibt. „Ich bin quasi ein Meyenburger Urgestein“, ergänzt sie mit einem Lachen. Heute lebt sie mit ihrem Mann in Berlin Lichtenberg.

Doch ihre Wurzeln habe sie niemals vergessen. So oft es nur geht, kommt sie nach Meyenburg. „Ich bin seit über 50 Jahren Dauergast bei sehr guten Freunden“, sagt sie. Ihr Vater sei immer ihr größtes Vorbild gewesen. Er habe sie in allen Formen des kreativen Denkens gefördert.

Journalistin beim DDR Fernsehen

Nachdem Margarete Vierjahn das Abitur erfolgreich absolvierte, zog es sie weg aus ihrer Heimat. Sie volontierte von 1972 bis 1973 beim Fernsehen der DDR. Nach erfolgreichem Abschluss studierte sie an der Leipziger Universität Journalismus.

Mit dem Anschluss erhielt sie eine Festanstellung beim Fernsehen der DDR. Im April 1979 wechselte sie ihre Arbeitsstelle. Künftig war sie im öffentlichen Dienst tätig und arbeitet für das Ministerium des Innern. „Ich konnte mich in vielen Bereichen der Öffentlichkeitsarbeit am Ende verwirklichen“, sagt sie. „Ich hatte immer Spaß an meiner Arbeit.“

Nach der Wiedervereinigung wechselte sie zur Berliner Polizei und ab 1994 zur Brandenburger Polizei. Hier machte sie eine Ausbildung für die Laufbahn des höheren nichttechnischen Verwaltungsdienstes. Seit 2016 sie im Ruhestand. Margarete Vierjahn ist mehr als 40 Jahren verheiratet, glücklich und hat drei Kinder und zwei Enkelkinder.

Vor 10 Jahren die Kunst wiederentdeckt

Doch ans Beine hochlegen denkt sie noch lange nicht. „Gearbeitet habe ich überwiegend als Journalistin“, erklärt sie. „Und erst vor etwa zehn Jahren habe ich wieder begonnen, mich mit meiner Malerei intensiv zu beschäftigen.“ So konnte sie sich weiterentwickeln. Einen großen Beitrag dazu leisteten ihre immer kritischen Freunde.

Sie probiert auch gerne verschiedene Techniken aus. Quelle: Julia Redepenning

In einer tiefen Lebenskrise wandte sie sich vor etwa zehn Jahren wieder der Malerei zu. Das Malen und Zeichnen und das Auseinandersetzen mit verschiedenen Farben und Formen habe ihr wieder viel Freude und Zufriedenheit geschenkt.

Ausstellung in Meyenburg und im Helios Klinikum

In der abstrakten Malerei habe sie am Ende ihr Ideal gefunden. „Beim Malen folge ich stets meinem Gefühl. Ich entspanne gerne bei klassischer Musik und meine Bilder empfinde ich auch wie Musik“ erklärt die Künstlerin.

Ausgestellt hat sie ihre Bilder 2015 im Schloss Meyenburg. Aktuell sind ihre Werke auf der Magistrale im dritten Obergeschoss des Helios Klinikums Berlin-Buch zu sehen. Insgesamt stellt sie 30 Bilder aus.

Immer noch aktiv in Meyenburg

In einigen ist ihre tiefe und emotionale Verbundenheit zur geliebten Prignitz zu sehen. „Ich komme gerne in meine Heimat“, sagt sie. Und die Meyenburger heißen sie auch immer wieder herzlich willkommen. Bekannt ist sie auf jeden Fall und wird von vielen auf der Straße in kurze Gespräche verwickelt. Genau so möchte sie auch auf dem neusten Stand der Dinge bleiben.

Zudem ist Margarete Vierjahn sehr aktiv in der „Willkommensinitiative“ in Meyenburg, die Flüchtlingen in vielen Belangen unterstützt. Die Mitglieder der Initiative helfen ganz konkret bei der Integration, indem sie Flüchtlingen die Deutsche Sprache und Kultur vermitteln und ihnen im Alltag zur Seite stehen.

Solange es geht, will Margarete Vierjahn regelmäßig in ihre Heimat kommen. Vielleicht ist sie nur ein Gast, wenn sie nach Meyenburg fährt und dort aktiv ist, aber im Herzen bleibt die Berlinerin immer eine waschechte Prignitzerin.

Von Julia Redepenning