Meyenburg: Modemuseum öffnet mit neuer Ausstellung

Meyenburg

Das war ein glücklicher Umstand: Genau am Internationalen Museumstag wurde im Modemuseum Meyenburg wieder eine Präsenzveranstaltung möglich – die Bundesnotbremse konnte in der Prignitz aufgehoben werden. Seit November war das Museum geschlossen, die Freude war daher nicht nur bei Museumsleiterin Irena Berjas sehr groß. Und nun soll das Museum auch offen bleiben – es sei denn, die Corona-Zahlen würden noch einmal einen Strich durch die Rechnung machen, was aber niemand hofft.

„Wir wollen den Museumstag nutzen, um die Ausstellung ,Textile Facetten’ einzuleiten und auch unsere neue Dauerausstellung zu zeigen“, lässt Museumschefin Irena Berjas wissen. Mit dabei waren unter anderem Ina Mußs, Vorsitzende des Trägervereins Modemuseum Schloss Meyenburg, und die Begründerin des Museums, Josephine Edle von Krepl.

Josephine Edle von Krepl (l.) hat für die Neugestaltung der Dauerausstellung im Modemuseum Schloss Meyenburg weitere Schätze aus ihrem Fundus zur Verfügung gestellt. Museumsleiterin Irena Berjas freut sich über die vielen neuen Ausstellungsstücke Quelle: Bernd Atzenroth

Dessouskabinett, Kinderzimmer und Discoraum

„Wir hatten seit November geschlossen und wir haben die Zeit intensiv genutzt“, erklärte Irena Berjas bei der Eröffnung. So ist die ständige Ausstellung komplett umgestaltet worden. Wer sie besichtigen will, fängt nun im Obergeschoss an und bewegt sich von dort in den Keller, beginnend im Jugendstilraum, wo auch Jugendstil-Mode zu sehen ist, über die Mode der zwanziger, dreißiger und vierziger Jahre des 20. Jahrhunderts, bis im Keller schließlich Preziosen und Raritäten aus den fünfziger bis neuerdings achtziger Jahren folgen.

Es gibt komplett Neues zu sehen, wie das Kabinett der Dessous um 1900 oder das Kinderzimmer, um die die Ausstellung erweitert wurde. Einige Stücke aus der Sammlung von Josefine Edle von Krepl kamen aus dem Depot in die Ausstellung, Neuschenkungen wurden eingefügt und Themenschwerpunkte herausgearbeitet.

Herrenmode stärker im Vordergrund

In weiten Teilen der Dauerausstellung wurden die Beschriftungen bereits erneuert und beim Rest ist man noch dabei, dies zu tun. Der Durchgang zum Schlossmuseum wurde ebenfalls neu gestaltet.

Auch die Mode der Herren ist stärker in den Fokus gerückt. Gerade zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben diese sich offenbar sehr gepflegt – ein großer Herrenkosmetikkoffer mit den passenden Accessoires gibt darüber Auskunft. Sehr schön ist der „Disco-Raum“ mit passender 70er-Jahre Partykleidung und Discomusik im Hintergrund.

Immer wieder gibt es hier Besonderheiten zu entdecken, etwa die exaltierten Kleidungsstücke, die dereinst die Schauspielerin Ellen Schwiers trug.

Ausstellung „Textile Facetten“ eröffnet

Vier von neun Künstlerinnen waren bei der Eröffnung der Ausstellung "Textile Facetten" im Modemuseum Schloss Meyenburg dabei (v.l.): Julia Hühne-Simon, Elke Meyer-Stonies, Marina Krog und Petra Klischat. Quelle: Bernd Atzenroth

Gleichzeitig wurde am Sonntag auch die Schau „Textile Facetten“ eröffnet. Zu sehen sind Werke von neun Künstlerinnen aus Hamburg.

Die neun Frauen präsentieren ganz unterschiedliche Dinge, von der Filzkunst über Nähen und Sticken, Plissee, Textil- und Seidenmalerei oder auch Weben. 2019 haben sie sich für die Ausstellung zusammengefunden, die damals in Hamburg erfolgreich gezeigt wurde. „Wir hatten eine tolle Resonanz“, sagt Marina Krog, die Plissee zeigt. „Als Team fühlten wir uns auch wohl“, ergänzte Filzkünstlerin Julia Hühne-Simon, „wir dachten, dass es einfach schön wäre, mit dieser Ausstellung zu wandern.“ Und dafür bot sich das Modemuseum regelrecht an, wie Petra Klischat findet: In diesem Umfeld wirke ihre Kunst noch ganz anders. Davon können sich Besucher bis zum 5. August überzeugen.

Zwei Zoom-Veranstaltungen am Tag der Wiedereröffnung

Während vier der Künstlerinnen bei der Ausstellungseröffnung dabei waren, gaben die anderen in einer Zoom-Schalte darüber Auskunft, wie Künstlerinnen in der Corona-Krise klargekommen sind.

Am Nachmittag stand eine weitere Videoschalte an, bei der sich die Künstlerinnen der „Textilen Facetten“ mit Irena Berjas über die Kombination von Handwerk und Kunst austauschten.

Von Bernd Atzenroth