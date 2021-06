Meyenburg

Das Prignitzer Städtchen Meyenburg erwachte an diesem Wochenende endlich aus seinem langen Corona-Schlaf. Bei passendem Wetter lud das Netzwerk gesunde Kinder zu einem kleinen Fest für Jung und Alt auf den Meyenburger Hagenplatz ein.

Viele Meyenburger Vereine und andere Institutionen, die Teil des „Netzwerk Kind“ sind, folgte der Einladung und stellten sich und ihre Projekte vor. Musikalische Auftritte und ein Theaterstück der Meyenburger Grundschule untermalten die Veranstaltung.

Kleines Fest auf dem Meyenburger Hagenplatz

Obwohl das Thermometer bereits um 11 Uhr knapp 30 Grad im Schatten zeigte, kamen die Gäste dennoch zahlreich. Gerade die Kleinsten kamen aus dem Staunen kaum heraus. Denn gerade ihnen wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten. Neben Kinderschminken und Bastelstraßen gab es noch jede Menge andere Angebote.

Auch die großen Besucher kamen auf ihre Kosten. Damit alle fliegen mit einer Klappe geschlagen werden konnten, nutzten zahlreiche Vereine und andere Einrichtung die Chance, um für ihre Sache Werbung zu machen. Denn auch sie sind nach der langen Corona-Zwangspause endlich aus dem Dornröschenschlaf erwacht.

Kinderschminken beim Fest in Meyenburg. Quelle: Julia Redepenning

Neben der freiwilligen Feuerwehr des Ortes waren auch Vertreter des örtlichen Karnevalvereins mit einem Stand vertreten – natürlich in passender Garderobe. „Wir hoffen natürlich, dass wir die vergangene Saison, die wir absagen mussten, in diesem Jahr nachholen können“, sagte Christina Rätke, Präsidentin des Meyenburger Karneval Clubs, „und natürlich werben wir heute um neue Mitglieder.“ Aktuell zählt der Verein 172 Mitglieder, so Christina Rätke. von diesem seien 90 unter 18 Jahren. Nach den Sommerferien soll das Training wieder beginnen.

Schüler der Kreismusikschule Prignitz spielen Saxophon

Mit großartigen Stimmen und moderner Musik bezauberten Magdalena, Elly und Saskia aus Gerdhagen, die eine eigene „Girl-Band“ bilden. Wenig später zeigten Schüler der Meyenburger Grundschule ihr Können am Saxophon. Sie sind gleichzeitig Schüler der Kreismusikschule.

Den krönenden Abschluss bildete ein Theaterstück der Meyenburger Schule. Es war ein rundum gelungenes Fest, dann in sehr kurzer Zeit organisiert werden musste. Denn lange war nicht klar, ob die Pandemie es überhaupt zulässt

Schüler der Meyenburger Grundschule zeigten ihr Können am Saxophone. Quelle: Julia Redepenning

„Ich bin überwältigt, dass wir trotz der kurzen Vorbereitungszeit ein so tolle Veranstaltung auf die Beine stellen konnten“, sagte Petra Hahn, Koordinatorin der Kiez-Kita in Meyenburg und beim „Netzwerk Kind“. Nur knapp drei Wochen hatten Petra Hahn und ihre „Netzpartner“, um diesen Tag zu planen und umzusetzen.

„Ich konnte in der Kürze der Zeit leider nicht alle Partner verständigen und ich bitte an dieser Stelle um Verzeihung“, sagte Hahn. Dennoch ließ sich aus Petra Hahns Sicht das kleine Fest durchaus sehen. „Uns als Netzwerk war es sehr wichtig, allen Leuten unsere Netzwerkpartner zu präsentieren und so unsere Vernetzung nach Außen sichtbar zu machen“, sagte Petra Hahn.

Meyenburger sollten ihre Meinung äußern

Von Kita über den örtlichen Fußballverein, das Modemuseum oder eben den Karnevalisten und dem Deutschen Roten Kreuz ist die Liste der Partner lang. „Gerade Familien sollten das sehen“, erklärte Petra Hahn, „und wenn wir nichts in Meyenburg machen, dann macht es keiner.“

Sehr wichtig ist ihr dabei auch, den Pfarrer des Ortes in das Geschehen mit einzubeziehen. Aus diesem Grund zählte Helmut Kautz zu den Gästen.

Die Meyenburger Karnevalisten kamen trotz der hohen Temperaturen in passender Kleidung. Quelle: Julia Redepenning

Ebenso waren alle Teilnehmer aufgefordert, ihre Meinung zu äußern. Sie sollten dem Netz mitteilen, was ihnen besonders gut an Meyenburg gefällt und an welchen Stellen noch nachgebessert werden müsste. Den Start in einen Sommer mit bunten Veranstaltungen haben die Meyenburger erfolgreich gemeistert. Weitere sollen bald folgen.

Von Julia Redepenning