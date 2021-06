Meyenburg

Das Netzwerk Kind in Meyenburg wagt einen Neustart, und zwar am Samstag, 19. Juni, um 11 Uhr auf dem Hagenplatz in Meyenburg. Das teilte jetzt Petra Hahn, Koordinatorin KiezKita in Meyenburg, der MAZ mit.

Alle Netzwerkpartnerinnen und -partner wurden nach Petra Hahns Angaben aufgerufen, sich am Netzwerktreffen mit dem Markt der Möglichkeiten zu beteiligen. Bei der Planung war aber wegen Corona lange nicht klar, ob und wie die Veranstaltung umgesetzt werden könnte.

Neustart am 19. Juni

Nun ist geklärt, dass sie stattfinden kann. Alle Familien sind herzlich eingeladen, zu schauen, was in Meyenburg und Umgebung angeboten wird. Es ist nicht das erste Treffen dieser Art.

Die Vereine und Einrichtungen stellen sich mit ihren Projekten vor. Auch die Versorgung ist abgesichert. Und eine Schlechtwettervariante gibt es ebenfalls. Gefördert wird das Projekt vom Verein „Demokratie leben und Neuland gewinnen“. Die Dorfwerkstatt vom Verein für ländliche und städtische Entwicklung der globalen Jugendarbeit Brandenburg Berlin übernimmt die Projektberatung und Moderation dieser sogenannten „Zukunftswerkstatt“.

Zusammenarbeit im Gemeinwesen sichtbar machen

Dieses Netzwerktreffen soll dafür genutzt werden, sozialen Zusammenhalt im Gemeinwesen sichtbar zu machen und zu zeigen, wie Demokratie erlebt werden kann. Wünsche und Ideen sollen gemeinsam entwickelt und thematisch kategorisiert werden. All dies mündet in ein gemeinsames Planungskonzept.

Das Netzwerk Kind Meyenburg wurde 2015 ins Leben gerufen. Es ist ein offenes Angebot für Eltern. Koordinatorin ist Petra Hahn. Eine erste Säule ist die Koordination der Netzwerkpartner, die zum Wohle des Kindes in Familie, Kita und Schule zusammenarbeiten. Eine zweite Säule ist die Elternberatung in Kita und Schule. Eltern können diese nutzen, ohne mit Erziehern oder Lehrern zu kommunizieren. Das kann hilfreich sein. Mit den Eltern entwickelt Petra Hahn Strategien und Kompetenzen zur Selbsthilfe.

Koordinierung für ein weiteres Jahr gesichert

Eine dritte Säule ist die Gemeinwesenarbeit. Das sind auch Feste und Veranstaltungen.

Die Koordinierung des Netzwerks Kind ist jetzt für ein weiteres Jahr über das KiezKita-Programm des Landes Brandenburg gesichert.

Von Bernd Atzenroth