Meyenburg: Streit endet in Schlägerei

In Meyenburg ist eine verbale Auseinandersetzung am Montagabend gegen 22 Uhr in einer handfesten Schlägerei geendet. Vier junge Männer im Alter von 20 bis 33 Jahren gerieten auf dem Parkplatz des Möbelwerks aneinander, nachdem ein Pkw zu dicht auf das vor ihm befindliche Auto aufgefahren war.

Männer schlagen sich mit Fäusten

Die Männer hätten sich mit Fäusten geschlagen, heißt es im Polizeibericht. Allerdings trennten sie sich auch wieder von allein. Wegen sichtbarer Verletzungen entschieden sich die beiden 20 und 24 Jahre alten Geschädigten dann allerdings doch dafür, die Polizei zu rufen und eine Anzeige zu erstatten.

Durch die Sprachbarriere – die vier Männer kamen aus Rumänien und sprachen kaum Deutsch – erwies sich das schwieriger als angenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt gegen einen 33-jährigen Beschuldigten und einen zweiten noch unbekannten Täter.

