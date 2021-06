Meyenburg hat jetzt Kriterien für Solaranlagen

Meyenburg

Sie waren sehr angetan von dem, was sie im Schloss zu sehen bekamen: Meyenburgs Stadtverordnete ließen sich von Museumsleiterin Irena Berjas zeigen, was sich hier so alles getan hat. Bei ihrer anschließenden Sitzung im großes Saal des Schlosses entschieden sie dann auch über eine Verlängerung des Überlassungs- und Betreibervertrages mit dem Verein Modemuseum Schloss Meyenburg bis zum 31. Dezember 2034 – das war ein Erfordernis für die Einwerbung von Leadermitteln für anstehende Baumaßnahmen, denn dafür muss gesichert sein, dass der Verein nach Fertigstellung zwölf Jahre über das Museum verfügen kann. Bislang galt der 2015 geschlossene Vertrag nur bis 2025.

Repowering: Vier neue Anlagen, 250 Meter hoch

Ansonsten war die Tagesordnung geprägt von Windkraft- und Solarthemen. So fassten die Stadtverordneten einen Grundbesatzbeschluss zu einem Bebauungsplan für das Repowering von Windkraftanlagen westlich von Bergsoll. Hier sollen acht Windräder von 131 Metern Höhe durch vier Anlagen mit 250 Metern Höhe ersetzt werden. Die Möglichkeit zur Einflussnahme ist aber begrenzt, da das Vorhaben konform geht mit der gemeindlichen Bauleitplanung.

Die Stadt Meyenburg hat jetzt zudem einen Kriterienkatalog, anhand dessen Anträge für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen künftig bewertet werden sollen. Das geht nach einem Punktesystem. Positiv schlägt da zum Beispiel zu Buche, wenn das Solarunternehmen seinen Sitz in der Gemeinde hat, wenn nur Ackerflächen mit geringem Ertragspotenzial genutzt werden oder wenn die Flächen an Bahnlinien oder Gewerbegebiete angeschlossen sind. Für ein positive Wirkung gibt es zwischen fünf und 20 Punkten.

Auch Ausschlusskriterien für Solaranlagen definiert

Negativ wirkt sich zum Beispiel ein zu geringer Planabstand zur Wohnbebauung aus, aber auch sensible Böden oder Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild. Hier gibt es für die einzelnen Aspekte zwischen minus fünf und minus 20 Punkten.

Ein Ausschlusskriterium ist es, wenn eine solche Anlage für ein Naturschutzgebiet oder ein Vorranggebiet Freiraum beantragt wird. Dafür können jeweils gleich 160 Punkte abgezogen werden.

Bauamtsleiter Stefan Simon erklärte, dass die Gesamtgröße aller Anlagen auf ein Prozent der Gemeindegröße reduziert worden sei. Das entspreche eine Fläche von etwa 50 Hektar. Darin inbegriffen ist bereits eine Anlage von 3,7 Hektar Größe, die bereits bauplanerisch abgesichert ist. Angesichts der immer noch übrig gebliebenen 47 Hektar findet Falko Krassowski, dass dies mehr als ausreichend sei. Einzelne Anlage dürfen auch 25 Hektar Größe nicht überschreiten.

45 Punkte erreicht, zehn hätten gereicht

Für ein weiteres Solarprojekt fassten die Stadtverordneten anschließend einen Grundsatzbeschluss. Die PV Projektgesellschaft Meyenburg will sie auf dem ehemaligen Agrarlandeplatz errichten. Es handelt sich um ein Gelände von zwölf Hektar Größe östlich des Meyenburger Bahnhofs. Der Meyenburger Bauausschuss hatte es sich vor Ort angesehen.

Das Vorhaben wurde bereits nach dem neuen Kriterienkatalog bewertet – die Mindestpunktzahl wäre zehn gewesen, erreicht hat es 45.

Von Bernd Atzenroth