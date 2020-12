Meyenburger Möbelwerke werden erweitert

Meyenburg

Es ist eine gigantische Baustelle, die sich derzeit auf dem Gelände der Meyenburger Möbelwerke auftut. Hier entsteht gerade eine neue große Lagerhalle, die sich an die bisherige Lagerhalle anschließt. In einer schwierigen Zeit setzt das traditionsreiche Unternehmen ein Zeichen für die Zukunft: „Wir hatten uns als Unternehmen für Investitionen entschieden“, sagt Geschäftsführer Dietmar Gornig.

Robotertechnik und selbst fahrende Transportsysteme

10 000 Quadratmeter Fläche nimmt er ein, der Erweiterungsbau der Meyenburger Möbelwerke. Es ist richtig was los auf der Baustelle, und gut 40 Prozent des Rohbauskeletts stehen bereits. Das ist nach einem so ungewöhnlichen Jahr, wie es 2020 war, ein klares Statement, ein Bekenntnis zum Standort und zur Region.

Der Automatisierungsgrad in in produktion und Verpackung ist bei den Meyenburger Möbeklwerken schon jetzt hoch. Quelle: Bernd Atzenroth

Es gilt, die Kapazitäten der Firma für die Zukunft auszubauen. Erst im Sommer hat man das Investitionspaket von circa zwölf Millionen Euro gestartet. Entstehen sollen hier ein neues Logistikzentrum, eine neue automatisierte Verpackungslinie mit automatisierten Einlegestationen durch den Einsatz von Robotertechnik.

Zudem soll die innerbetriebliche Logistik verbessert werden, so durch den Einsatz von ebenfalls voll automatisierten, selbst fahrenden Transportsystemen.

Der erste Lockdown traf das Unternehmen überraschend

Eigentlich war man schon von vorneherein in das Jahr gegangen mit der festen Absicht, die Firma zu erweitern und zu investieren, als der erste Corona-Lockdown das Unternehmen überraschend traf und seine Folgen zeitigte. Im April gab es vier Wochen lang Kurzarbeit. Die Lagerkapazitäten waren voll ausgeschöpft, wodurch es zur Komplettschließung kam.

Die Lieferketten waren unterbrochen, je nachdem, wo gerade die Pandemie besonders wütete. Das sorgte für Probleme in zwei Richtungen. Manche Beschläge, die in Asien produziert werden, konnten im Frühjahr nicht so zuverlässig wie sonst zugeliefert werden. Im Moment sind eher die innereuropäischen Rohstofflieferungen eine Herausforderung.

Seit dem 4. Mai wieder Arbeit auf Hochdruck in drei Schichten

Auf der anderen Seite war es auch zeitweise nicht möglich, in bestimmte Regionen zu liefern – zum Glück traf es Asien, Europa und Nordamerika nacheinander. Immer wenn es dann wieder möglich wurde, lieferte die Firma sofort wieder aus.

Großbaustelle: Etwa zu einem Drittel steht das Skelett der neuen Halle schon. Quelle: Bernd Atzenroth

Ab dem 4. Mai konnten die Meyenburger Möbelwerke wieder voll in drei Schichten auf Hochdruck arbeiten, und das bis heute. Gearbeitet wird noch bis an die Weihnachtstage heran und nach einer Feiertagspause dann wieder im neuen Jahr.

Trotz vier Wochen Kurzarbeit gut durch das Corona-Jahr

„Wir haben das Jahr durchlebt ohne die Inanspruchnahme von Corona-Hilfen“, betont Gornig, „und wir haben für die Kommune die geplanten Steuereinnahmen realisieren können.“ Dass das so gut geklappt hat, rechnet Gornig aber auch seiner Belegschaft hoch an: „Meine Mitarbeiter haben viel fertiggebracht. Die Bereitschaft der ganzen Belegschaft machte es möglich, dass wir so gut auf die Krise reagieren konnten.“

Auch die großen Investitionen kann das Unternehmen ganz alleine und ohne Förderung stemmen – die Meyenburger Möbelwerke haben eine Größenordnung erreicht, in der es keiner Anschubfinanzierung mehr bedarf.

Gornig lobt Amt und Stadt Meyenburg und Landkreis Prignitz

„Die neue Versandhalle ermöglicht es uns, die Produktionsfläche auszuweiten“, sagt Dietmar Gornig. Denn bisher für die Lagerung genutzte Fläche wird nun frei, um hier den Maschinenpark erweitern zu können.

Eine Voraussetzung für all dies war die Genehmigung des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans. Dieser Prozess kam im Frühjahr zum Abschluss, so dass im Sommer der Bauantrag gestellt werden konnte.

Ein besonderes Lob gab es dabei für das Bauamt, aber auch für viele andere Akteure: „Vom Amt Meyenburg und der Stadtverordnetenversammlung haben wir jede Unterstützung erhalten“, sagt Gornig, „natürlich auch vom Landkreis und weiteren Genehmigungsinstitutionen.“ Überhaupt freut er sich über die große regionale Unterstützung für sein Unternehmen.

Meyenburger Möbel erweitern um 10 000 Quadratmeter

Die Meyenburger Möbelwerke bespielen ein Industriegebiet von 63 Hektar Größe. Die derzeitige Produktions- und Lagerfläche beträgt insgesamt 75 000 Quadratmeter. Sie wird jetzt um 10 000 Quadratmeter erweitert.

Baubeginn war bereits am 5. Oktober. „Der Bauablauf läuft planmäßig“, zeigt sich der scheidende Geschäftsführer zufrieden, „Ziel ist es, im April 2021 die Halle benutzen zu können.“

Zu diesem Zeitpunkt werden voraussichtlich auch die technischen Errungenschaften eintreffen, so dass die erweiterten Kapazitäten zur Jahresmitte zur Verfügung stehen können. Die Lieferzeit für die Technik beträgt sechs bis acht Monate. In dieser Hinsicht ist Corona sogar einmal ein Vorteil, denn in „normalen“ Zeiten hätte man mit eineinhalb Jahren rechnen müssen.

Zufrieden mit Partnern aus Wittstock , Lellichow und Neuruppin

Sehr zufrieden ist Dietmar Gornig auch mit der Baufirma HTW Wittstock. Sehr viele Unternehmungen aus der Region sind beim Bau dabei. Die Erdarbeiten führt zum Beispiel die Firma Albert aus Lellichow aus.

Die automatisierten Einlegestationen liefert die Firma ASL Neuruppin. „Das klappt sehr gut“, weiß Gornig.

Malm und Billy für den Hauptkunden Ikea

Am Standort Meyenburg arbeiten 500 Mitarbeiter im Drei-Schicht-System. „Am Tag verlassen uns ungefähr 45 Lastzüge mit Fertigware“, erklärt er. Im Moment werden im Werk etwa 150 Artikel produziert. Hauptkunde ist Ikea, für den die Möbelwerke das Kommodenprogramm Malm und die wohl bekannteste Regalreihe Billy produzieren. Die Ware wird weltweit ausgeliefert.

Dietmar Gornig, Noch-Geschäftsführer der Meyenburger Möbelwerke, inmitten seiner Möbelausstellung. Quelle: Andrea Reimitz/Meyenburger Möbelwerke

Um die Zukunft der Branche und damit auch des eigenen Unternehmens ist es Gornig bei allen Unwägbarkeiten nicht bange: „Der Möbelhandel an sich hat Zuwächse“, sagt er. Und Ikea, das mit seinem Sortiment auch gleich eine Lebensphilosophie vermittelt, ist in der Branche einer der größten Player.

Positives Ergebnis am Ende des Jahres

Am Ende des Jahres, das sein letztes im Unternehmen ist, verzeichnet man also ein positives Ergebnis. Aber Gornig wäre nicht Gornig, wenn er nicht eher bescheiden und vorsichtig in die Zukunft schauen würde: „Wo wir jetzt stehen, sind wir zufrieden. Man muss gucken, welche Herausforderungen uns erwarten.“

Von Bernd Atzenroth