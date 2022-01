Meyenburg

Bereits am 23. Juni vergangenen Jahres hat sich in der Meyenburger Penny-Filiale in der Plauer Straße 31 ein Diebstahl ereignet, dem die Polizei weiter nachgeht. Seinerzeit wurde zwischen 8 und 9 Uhr ein bislang unbekannter Mann mit Hilfe einer Überwachungskamera gefilmt und aufgenommen, der ein hochwertiges Inventurgerät an sich nahm und den Laden daraufhin verließ.

Gerät ähnelt einem Smartphone

Das Gerät, das einem Smartphone ähnelt, war zuvor von Mitarbeitern des Marktes kurzzeitig unbeaufsichtigt abgelegt worden. Der Inventurscanner ist von der Marke „Zebra“, Modellbezeichnung DC-MA in schwarzer Ausführung. Das Gerät kann nicht als handelsübliches Smartphone genutzt werden und hat einen Wert von etwa 500 Euro.

Der auf den Fotos abgebildete Mann scheint jüngeren Alters zu sein und verfügt über eine schlanke Statur. Zum Tatzeitpunkt war der Mann mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer grauen kurzen Hose bekleidet. Auffällig sind die schwarzen Sportschuhe mit einer teilweise bunten Sohle sowie die großflächige Tätowierung an der linken Wade.

Wer ist der Mann? Und wo lebt er?

Die Polizeidirektion Nord bittet die Bevölkerung und mögliche Zeugen um Unterstützung in diesem Fall und fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen? Wer kann möglicherweise Angaben zu seinem Aufenthaltsort oder zu seiner Identität machen?

Hinweise an jede Polizeidienststelle möglich

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Prignitz mit Sitz in Perleberg unter Telefon 03876/715-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von MAZonline