„Werden wir Vertrauen zueinander finden?“ Dieser Frage möchte Meyenburgs Pfarrer Helmut Kautz gemeinsam mit anderen neugierigen Menschen auf den Grund gehen. Für das kommende Wochenende lädt er zu einer Einführung in einen sogenannten Alphakurs ein – eine neue Möglichkeit, sich mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen. „Der Kurs ist für Menschen unserer Zeit gedacht, fundiert und gleichzeitig locker und unkonventionell“, beschreibt Helmut Kautz. „Alpha ist offen, jeder kann teilnehmen.“ Gleich seiner Religion.

Erster Alphakurs im Pfarrsprengel Meyenburg-Freyenstein bereits vorbereitet

Denn Alphakurse sind konfessionsübergreifend. Sie werden von allen großen christlichen Kirchen und Glaubensgemeinschaften in über 135 Ländern unterstützt. „Die Gründe, warum Menschen so einen Kurs besuchen, sind sehr unterschiedlich“, sagt Helmut Kautz. Einige möchten herausfinden, ob es einen Gott gibt. Andere wollen erfahren, was es mit dem Sinn des Lebens auf sich hat. Wiederum andere fragen sich, was nach dem Tod kommt.

Meyenburgs Pfarrer Helmut Kautz. Quelle: Julia Redepenning

Doch egal, welche Ambition die Kursteilnehmer auch hegen, am Ende verfolgen alle das gleiche Ziel: Sie wollen herauszufinden, ob Jesus Christus eine Rolle in ihrem Leben spielen kann. Der Kurs erstreckt sich in der Regel über einen Zeitraum von zehn Wochen. Jedes Treffen beginnt mit einem Essen. So kommen die Teilnehmer schnell ins Gespräch und lernen sich kennen.

Schnupperabend des Alphakurses in Meyenburg

Während der Corona-Krise haben sich die Teilnehmerzahlen der Glaubenskurse verdreifacht, Tendenz: weiter steigend. Auch der erste Alphakurs im Pfarrsprengel Meyenburg-Freyenstein sei gut vorbereitet, sagt Helmut Kautz. Ehrenamtler haben den Essensplan und die Tischdekoration übernommen, die Moderatoren für die Gesprächsgruppen sind ebenfalls festgelegt. Jetzt fehlen nur noch Interessierte und Neugierige.

Helmut Kautz (r.) und seine Frau Almut Kautz. Quelle: Susann Salzmann

Am Freitag, 11. Februar, lädt Pfarrer Kautz zum „Schnupperabend des Alphakurses“ mit dem Thema: „Christsein – unwichtig, unwahr oder unattraktiv?“ Los geht’s um 19.30 Uhr im Pfarrhaus Meyenburg, Kirchplatz 3. An diesem Abend gibt es neben einem Essen und Musik auch interessante Gespräche, offene Atmosphäre und die Gemeinschaft.

Alphakurs Meyenburg: Teilnahme auch per Telefon oder Internet via Zoom möglich

Danach können Interessenten an sieben Abenden wichtigen Fragen des Lebens und des christlichen Glaubens nachgehen und den ersten Alphakurs im Pfarrsprengel Meyenburg-Freyenstein besuchen. Wer den Schnupperabend besuchen möchte, sollte sich bis 7. Februar unter Telefon 01575/6 37 14 57 oder 033969/20 82 96 anmelden oder eine E-Mail an folgende diese Adresse schreiben: helmut.kautz@gemeinsam.ekbo.de. Die Teilnahme am Kurs ist kostenlos. Es wird lediglich um Spenden gebeten.

Wer nicht persönlich am Alphakurs teilnehmen kann, hat zusätzlich die Möglichkeit, per Telefon oder Online am Kurs teilzunehmen. Jeweils am Donnerstag um 19.30 Uhr werden die Vorträge live per Telefon gehalten. Einwahl unter: 069 5050 0951 plus Meeting-ID: 469 514 6224# eingeben. Das Passwort lautet: 506288 . Wer per Internet teilnehmen möchte kann dies mithilfe der Adresse: https://zoom.us/j/4695146224?pwd=RUFTL2hCOUJBeVhzUHFxSDM4c3haUT09.

Der erste Alphakurs in Meyenburg wird voraussichtlich bis zum 8. April gehen. Wer Interesse hat, Helmut Kautz und die anderen Ehrenamtliche zu unterstützen, kann sich ebenfalls unter den oben genannten Telefonnummern melden. Es werden noch Freiwillige gesucht, die für einen Abend kochen.

Von Julia Redepenning