Meyenburg - Zwei Kittelschürzen für das Modemuseum Nach 80 Kilometern sind die Kittelträgerinnen aus Strohdene am Sonntag in Meyenburg angekommen. Symbolisch wurden dem Modemuseum zwei Exemplare überreicht, die Teil einer neuen Ausstellung werden.

Unbeschadet sind alle in Meyenburg am Samstag angekommen. Vor dem Schloss wurden die Frauen in Empfang genommen. Quelle: Julia Redepenning