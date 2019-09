Neue Sonderschau im Modemuseum

Meyenburg

Irena Berjas, die Leiterin des Modemuseums im Schloss Meyenburg, eröffnete am Sonntag eine neue Ausstellung, die unter einem ganz besonderen Namen stand: Geschenke. Viele Kleidungsstücke haben in den vergangenen Jahren im Schloss ein neues Zuhause gefunden. Aber sie wurden nicht eingekauft oder geliehen, sondern geschenkt.

Über 100 Ausstellungsstücke

„Diese Sonderausstellung ist ein Dankeschön für alle Geber“, erklärte Irena Berjas. Mehr als 140 Exponate werden präsentiert. Alle sind es noch lange nicht. „Wir konnten wirklich nur eine kleine Anzahl nehmen, weil es einfach so viele sind“, sagte sie.

Mehr als 100 Exponate haben es in die Ausstellung geschafft. Quelle: Julia Redepenning

Ob nun Frack, Zylinder, Handtasche, Kostüm oder das Galakleid einer berühmten deutschen Schauspielerin: Hier konnte für jeden Geschmack das passende Accessoires gefunden werden. Auch Kindermode und selbst gestrickte Kleidungsstücke haben es in die Ausstellungsräume geschafft.

Mode von bekannten Designern

Viele Gäste waren gekommen, um sich einen Eindruck von der Sammlung zu verschaffen. „Ich sehe, es sind auch viele Geber heute anwesend“, so die Leiterin bei der Eröffnung. Zu diesen gehörte auch die Berlinerin Jutta Osterhof.

Jutta Osterhof (links) zeigt stolz ihr Kleid von Karl Lagerfeld. Quelle: Julia Redepenning

Sie war für diesen Tag extra aus der Hauptstadt angereist und zeigte stolz ihre Stücke, die sie dem Modemuseum überlassen hatte. „Ich kenne Irena Berjas schon sehr lange“, sagte sie. Ihre Freundin riet ihr, ihre wertvollen Utensilien nicht wegzuwerfen. Nun haben sie einen neuen Platz gefunden.

„Dieses Kleid ist von Karl Lagerfeld, aber noch aus der Zeit, als er für Chlóe gearbeitet hat“, erklärte sie neugierigen Besuchern. Das schwarze Kleid stach vielen ins Auge. „Es stammt aus den 70er Jahren“, verriet die Berlinerin.

Es wirkt wie eine kleine Zeitreise, denn die Auswahl an Schenkungen reicht weit zurück. Einige Exemplare sind aus dem Jahr 1900. „Wir stellen Stücke bis Ende der 80er Jahre aus“, erkläre Irena Berjas. Noch bis Ende November kann die Sonderausstellung besucht werden.

Die neue Sonderausstellung im Modemuseum im Schloss Meyenburg zeigt eine Auswahl an Schenkungen aus den letzten Jahren. Quelle: Julia Redepenning

Von Dienstag bis Sonntag steht das Modemuseum im Zeitraum von 11 bis 17 Uhr für Besucher offen. Interessenten können noch bis Ende November die wertvollen Einzelstücke betrachten.

Spielzeugausstellung in Planung

Die nächste größere Aktion steht ebenfalls schon in den Startlöchern. „Wir planen eine Ausstellung, die sich mit Spielzeug befassen soll“, sagte Irena Berjas. Aus diesem Grund sucht sie nun Exemplare aus dem Zeitraum von 1900 bis 1980. „Schauen wir, was wir da alles zusammen bekommen“, so die Leiterin.

Museumsleiterin Irena Berjas eröffnete die Sonderausstellung und bedankte sich bei allen Gebern. Quelle: Julia Redepenning

Wer sich angesprochen fühlt und gern ein wertvolles Stück ausstellen möchte, kann sich an das Modemuseum in Meyenburg wenden. „Wir wollen sie nicht geschenkt bekommen, sondern eine Leihgabe für den Zeitraum würde uns reichen“, erklärte Irena Berjas.

Für weitere Informationen können Interessenten sich telefonisch unter 033968/50 89 61 melden oder eine E-Mail an die Adresse kontakt@modemuseum-schloss-meyenburg.de schicken. Natürlich kann auch während der Öffnungszeiten persönlich vorbeigeschaut werden. Alle weiteren Informationen sind auf der Internetseite www.modemuseum-schloss-meyenburg.de nachlesbar. „Wir würden uns freuen, wenn viele mitmachen!“

Von Julia Redepenning