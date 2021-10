Putlitz

Es hat viel Zeit und noch mehr Geld gekostet, aber jetzt ist er endlich da: Der neue Stolz der Freiwilligen Feuerwehr Putlitz, das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, kurz HLF 20. Offiziell vorgestellt vor der Sitzung des Amtsausschusses, damit sich die Mitglieder einen Eindruck verschaffen konnten, was für eine Investition in den Brandschutz aus dem Haushalt des Amtes Putlitz-Berge co-finanziert wurde.

Feuerwehr Putlitz freut sich über das neue Fahrzeug

Manch einem der Anwesenden fällt es sichtlich schwer, in dem Kraftpaket mit Zwillingsbereifung die Anschaffungssumme von rund 440 000 Euro zu sehen, die zur Hälfte vom Land übernommen wurde. Für den Amtsausschussvorsitzenden Uwe Kessler vereint der 18-Tonner „alles, was das Herz begehrt“. Für Amtsbrandmeister Christian Reisinger ist das Fahrzeug dagegen „der Eckstein der ganzen Konzeption“.

Amtsausschussvorsitzender Uwe Kessler gratulierte Ortswehrführer Maik Vogt und Amtsbrandmeister Christian Reisinger (von links) zum neuen Fahrzeug. Quelle: Stephanie Fedders

Gemeint ist die Fahrzeugkonzeption für die Wehren im Amtsbereich, mit denen sich der Amtsausschuss zuletzt im April dieses Jahres befasst hat und aus der hervorgeht, wie alt der Fuhrpark ist und wann an welcher Stelle nachgebessert werden muss.

Dringenden Handlungsbedarf gab es im Putlitzer Ortsteil Sagast, wo seit Juli ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Löschwassertank im Einsatz ist, und eben für den Standort Putlitz, wo das HLF 20 dank seiner Ausstattung gleich mehrere in die Jahre gekommene Fahrzeuge ersetzt.

Das neue Fahrzeug der Feuerwehr Putlitz kostet rund 440 000 Euro

Ein Vergleich mit dem Vorgänger, ein Tanklöschfahrzeug LF 16 aus dem Jahr 1992, das jetzt in Silmersdorf (Gemeinde Triglitz) ein 41 Jahre altes Fahrzeug ersetzt, ist bei weitem nicht möglich. Und daher sind die Frauen und Männer der Putlitzer Wehr schon seit einigen Tagen dabei, sich mit der neuen Technik vertraut zu machen.

Damit im Einsatz jeder Handgriff sitzt, gibt es derzeit Übungseinheiten am Fahrzeug für die Putlitzer Brandschützer. Quelle: Stephanie Fedders

„Es braucht Zeit, um sich damit zu befassen“, sagt Nele Aschoff, die zu den ersten gehört, die von Ortswehrführer Maik Vogt und Gerätewart Frank Ruhwald alles gezeigt und erklärt bekommen. Auf dem Hof der Feuerwache am Kiebitzberg ist genügend Platz, um das 290 PS starke Gefährt von allen Seiten kennen zu lernen.

Rund um den 2000-Liter-Wassertank, der mitten im Fahrzeug eingebaut ist, sind die Fächer bestückt mit Schläuchen, Kanistern, Werkzeugen, Kupplungen oder Rohren. Alles notwendige Einzelteile, die als Ganzes gebraucht werden, um Brände zu löschen, Menschen zu retten und im Katastrophenfall Hilfe leisten zu können.

Die Frauen und Männer der Wehr Putlitz werden an der neuen Technik geschult, bevor das HLF 20 eingesetzt wird

Für den schnellen Zugriff bei Unfällen hängen hinten am Fahrzeug zwei Haspeln, die ausgestattet mit Beleuchtung und Leitkegeln für die Verkehrssicherung gebraucht werden. Aufgrund praktischer Erfahrungen im Einsatz haben sich die Brandschützer dafür eingesetzt, dass ein so genanntes Hygienebord zur individuellen Ausstattung gehört. Damit steht beispielsweise Desinfektionsmaterial griffbereit zur Verfügung.

Blick ins Innere des HLF 20: Auf diesen beiden Plätzen können Atemschutzgeräteträger während der Fahrt die Ausrüstung anlegen. Quelle: Stephanie Fedders

Da die Schulung der freiwilligen Helfer der Gänsestadt in den kommenden Tagen fortgesetzt und erst Ende des Monats abgeschlossen sein wird, ist das Fahrzeug, das Platz bietet für neun Personen, noch nicht für Einsätze vorgesehen.

In Dienst gestellt wird das HLF 20 erst am 30. Oktober. Dann findet in der Kirche zu Putlitz um 14 Uhr die Floriansmesse statt, mit der das Fahrzeug offiziell eingeweiht wird.

Von Stephanie Fedders