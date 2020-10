Neuer Höchstwert an Corona-Fällen hält die Prignitz in Atem

Perleberg

Die Zahl der mit Corona infizierten Personen in der Prignitz steigt weiter an. Mit Stand von Mittwoch, 13 Uhr, registrierte das Gesundheitsamt 38 aktive Fälle. Damit bewegt sich der Landkreis an der Schwelle zur Einstufung als Risikogebiet.

38 Prignitzer sind positiv auf Corona getestet worden

Die dynamische Entwicklung der Fälle, die durch das Robert-Koch-Institut veröffentlichten Zahlen und die für den Abend vorgesehene Beratung zwischen Bund und Ländern führen dazu, dass die Kreisverwaltung derzeit keine verpflichtenden Maßnahmen zur Eindämmung anordnet.

Die Situation könne sich aber täglich ändern und dann den Landkreis zum Handeln zwingen. „Wir müssen aufpassen, der Winter wird lang“, sagte Landrat Torsten Uhe am Dienstag im Rahmen eines Pressegesprächs.

An Fakten teilte Danuta Schönhardt den Anstieg der positiv getesteten Prignitzer innerhalb von 24 Stunden von 16 auf 38 mit. Darunter seien sowohl Personen, die im Rahmen von insgesamt 86 Testungen am Dienstag ermittelt wurden, aber auch welche, die bei Hausärzten abgestrichen wurden.

An der Christophorusschule Hoppenrade gibt es keine neuen Fälle

Positiv konnte Danuta Schönhardt vermelden, dass zu den bereits feststehenden Fällen an der Christophorusschule in Hoppenrade keine weiteren Personen dazu gekommen sind. Dort hatten sich in der vergangenen Woche insgesamt sechs Personen infiziert.

Dafür habe sich mittlerweile eine private Geburtstagsfeier als Quelle für einen Ausbruch im zweistelligen Bereich erwiesen. 15 Personen sollen an der Party teilgenommen haben, wovon 14 Gäste jetzt das Virus in sich tragen.

Da alleine die Personen aus diesem Umfeld aus dem gesamten Landkreis kommen, spricht Danuta Schönhardt von einem „diffusen Infektionsgeschehen“. Konzentrierte Ausbrüche in Form von so genannten „hot spots“ gebe es derzeit nicht.

Mehr als 100 Prignitzer sind in Quarantäne

Das Gesundheitsamt ist nach wie vor stark gefordert, was die Ermittlung von Kontaktpersonen der Infizierten angeht. „In den nächsten Tagen werden wir entscheiden, ob es weitere Tests geben wird“, erklärte Schönhardt.

Mit einem enormen Aufwand versucht die Behörde auch die Einhaltung der Quarantäne zu überprüfen, die aktuell für mehr als 100 Personen in der Prignitz angeordnet ist. „Wir machen täglich punktuelle Kontrollen durch Anrufe oder Besuche vor Ort“, erläuterte Amtsärztin Dagmar Schönhardt.

Bei Bedarf könnten für diese Aufgabe auch die Ordnungsbehörden der elf Prignitzer Kommunen unterstützen. In einer Telefonkonferenz am Mittwoch klärte Landrat Torsten Uhe die Verwaltungsspitzen über die aktuelle Situation auf.

Landrat Uhe will die betroffenen Orte nicht öffentlich machen

Uhe kann sich nach wie vor nicht damit anfreunden, die betroffenen Prignitzer Orte öffentlich zu machen. „Wir müssen es nicht überziehen“, sagte er. Es gebe unter den Bürgermeistern und Amtsdirektoren Stimmen, die nicht wollen, dass solch eine Information öffentlich gemacht wird.

Das letzte Wort darüber ist allerdings noch nicht gesprochen. Für Freitag sind die Hauptverwaltungsbeamten im Rahmen eines Treffens der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) verabredet. Unter anderem wird es dann auch um die Corona-Kommunikation des Landkreises gehen.

KAG-Vorsitzender Oliver Hermann, der an dem Pressegespräch am Mittwoch teilnahm, bekräftigte seine Haltung und die vieler Kollegen, die Namen der Stadt oder der betroffenen Gemeinde zu nennen. „Wir werden uns am Freitag mit dem Landkreis abstimmen und auf ein Vorgehen einigen“, blickte Wittenberges Bürgermeister voraus.

Von Stephanie Fedders