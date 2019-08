Perleberg

Es ist eine Veranstaltung der besonderen Art. Das New Healing Festival ging am Montag am Preddöhler Stausee in eine neue Runde. Sieben Tage und sieben Nächte lang gibt es für die Besucher aus halb Europa wieder viele Workshops, Seminare und Kurse. Am Wochenende feiern sie zu psychedelischen Rhythmen sowie Tribal- und Techno-Beats.

Klangvolle Meditation. Quelle: Marcus J. Pfeiffer (Archiv)

Das Event soll entspannen – seelisch und körperlich. Für Veranstalter Sebastian Enkelmann ist es eine perfekte Alternative zum Alltag. Das Organisation-Team hat auch in diesem Jahr wieder keine Kosten und Mühen gescheut, das große Gelände zwischen Preddöhl und Gerdshagen in ein harmonischen Tempel zum Wohlfühlen zu verwandeln.

Die vielen bunten Zelte stehen und die ersten Besucher sind schon da. Es ist ein Fest für die ganze Familie. Viele Kinder gibt es auf dem Platz, die mit ihren Eltern bis zu einer Woche auf dem New Healing Festival verbringen werden. Dabei geht es vor allem darum, mit sich selbst im Einklang, glücklich und gesund zu sein.

Die ersten Workshops, Kurse und Seminare haben begonnen. Quelle: Marcus J. Pfeiffer (Archiv)

Yoga, Tai-Chi, Kung Fu, Qigong: Für die Festivalbesucher wird es garantiert nicht langweilig. In Workshops vermitteln Schamanen und Musiker allumfassendes Wissen über Körper, Geist und Seele. Die Gäste können die verschiedensten Anwendungen buchen und spirituelle Einblicke gewinnen. Viel Kreativität stecke auch wieder im Kids-Space für die jungen Gäste.

Top DJs aus der ganzen Welt werden am Wochenende am Preddöhler Stausee auflegen und das Festival zu einer großen Goa-Party verwandeln. Unter ihnen sind Atmos, Antinomy, Onero und Ananda. Für eingefleischte Fans sind das große Namen. Während dem gesamten Festival stehen laut den Organisatoren Gewaltfreiheit, Respekt, Hilfsbereitschaft und Achtsamkeit an oberster Stelle.

Am Wochenende verwandelte sich das Festival zu einer riesigen Tanzfläche mit Goa-Musik. Quelle: Marcus J. Pfeiffer (Archiv)

Mit Sebastian Enkelmann geht die New Healing nun schon in das sechste Jahr. Zuvor gab es das Spiritual Healing, eine mehr auf Goa-Musik ausgelegte Veranstaltung. Tickets für die diesjährige Veranstaltung gibt es noch an der Kasse vor Ort. Sie kosten zwischen 100 und 120 Euro. Ein Tagesticket gibt es für 40 Euro.

Von Marcus J. Pfeiffer