Noch ein Solarpark für Putlitz

Das Thema Solar bewegt viele Prignitzer. Einen Tag nachdem die Gemeindevertretung Halenbeck-Rohlsdorf ihre Zustimmung zu einem 250-Hektar-Megaprojekt gegeben hatte, traf auch die Stadtverordnetenversammlung Putlitz eine folgenreiche Entscheidung.

Auf 16 Hektar sollen Solarmodule stehen

Es geht um den Bau von Photovoltaik-Anlagen, die beiderseits der Bahnschienen entstehen sollen und bis in das Stadtgebiet hineinreichen. Ein Novum im Vergleich zu den bisher genutzten Flächen zur Gewinnung erneuerbarer Energien, die außerhalb der Gemeindegrenzen liegen.

Jetzt geht es um die Bebauung mit Solarmodulen auf einer Fläche von rund 16 Hektar an der Bahnlinie Pritzwalk – Putlitz. Der Investor stellt die Gründung der Gesellschaft mit Sitz in Putlitz in Aussicht, was der Stadt Gewerbesteuereinnahmen bescheren soll.

Wie schon bei der Vorstellung des Projektes in Halenbeck lag auch hier ein Fokus auf dem Aspekt Naturschutz. Namentlich Honigbienen und der seltene Singvogel Ortolan sollen von der neuen Nutzung des noch landwirtschaftlich genutzten Bodens profitieren.

Gelände an den Gleisen lieber für Gewerbe nutzen

Im Vergleich zur Entscheidung in Halenbeck, wo sich die Gemeindevertreter während der Sitzung überhaupt nicht äußerten und damit auch nicht erkennen ließen, warum sie sich einstimmig für den Bau des nach jetzigem Stand größten Solarparks Deutschlands einsetzen, gab es in Putlitz auch kritische Stimmen.

Frank Schlabach ( CDU) hätte die Abstimmung gerne verschoben, damit die Stadtverordneten noch einmal darüber nachdenken und vielleicht eine alternative Fläche anbieten. Er würde das Areal im Süden der Gänsestadt lieber für Gewerbeansiedlung vorsehen.

„Beim Anblick von Windrädern, Solarparks und Biogasanlagen komme ich mir vor wie in einer Kolonie zur Energiegewinnung“, unkte Schlabach. Er kritisierte zudem, nicht vorab in die Entwicklung einbezogen worden zu sein. „Warum machen wir jetzt so einen Druck?“ Eine Frage, auf die er keine Antwort bekam.

Fünf Stadtverordnete stimmen mit nein, aber sieben mit ja

Bei André Michaelis (Fraktion Freie Wähler) stießen die kritischen Worte auf Zustimmung. „Was Frank Schlabach gesagt hat, ist nicht von der Hand zu weisen. Das Gebiet reicht weit in die Stadt hinein“, sagte der Telschower, der die Fläche lieber freihalten würde für eine andere Nutzung: „Wir vergeben uns eine Chance für die Zukunft.“

An Bauwillige, denen man auch Platz anbieten müsste, dachte Wolfgang Thätner. Daher sollte man die Fläche „nicht mit Photovoltaik im Stadtgebiet verbauen“.

Mit sieben Ja-Stimmen bekam der Beschluss eine Mehrheit. Fünf Stadtverordnete stimmten mit nein, drei enthielten sich.

Erst fünf Wochen vorher hatte die Stadtverordnetenversammlung Putlitz grünes Licht für einen 8,4 Hektar großen Solarpark auf der anderen Seite der L 111 gegeben.

