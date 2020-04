Notlagengesetz geht in der Prignitz an der Realität vorbei

Pritzwalk

Ein Schmunzeln, vielleicht sogar ein Grinsen konnten sich die meisten Verwaltungschefs in der Prignitz bestimmt nicht verkneifen, als die Corona-Nachrichtenlage am 17. April ungewollt zwei Ereignisse zusammenführte, die in dieser Kombination nicht geplant waren.

Notlagegesetz scheitert in der praktischen Anwendung

Zum einen erhielten die Kommunen Kenntnis vom so genannten „ Notlagegesetz“ des Landes, zum anderen war auch in der MAZ zu lesen, wie kläglich der Versuch einer Videoschaltung des Haushalts- und Finanzausschusses in Potsdam am Ende zum Scheitern verurteilt war und genervte Landtagsabgeordnete hinterließ.

Dabei soll gerade jetzt die Technik helfen, um die Handlungsfähigkeit kommunaler Organe aufgrund der außergewöhnlichen Notlage weiterhin zu gewährleisten. So steht es gleich im ersten Paragrafen der brandenburgischen kommunalen Notlagenverordnung.

Zulässig wären demnach Video- oder Audiositzungen. Geregelt ist das in weiteren Paragrafen des Gesetzes und mit dem Hinweis versehen, dass sie nur zulässig sind, wenn alle Teilnehmer ständig und gleichzeitig durch Bild und Ton an Beratung und Beschlussfassung teilnehmen.

Groß Pankow setzt auf praktische Lösungen

Soviel zur Theorie. Die Praxis in der Prignitz sieht anders aus. Und das ist vor allem der Unterversorgung mit schnellem Internet geschuldet – offene Wunden für viele Hauptverwaltungsbeamte.

„Selbst wenn wir wollten, könnten wir so nicht arbeiten, weil die Verbindungsleistung nicht reicht“, sagt Groß Pankows Bürgermeister Marco Radloff. Die Gemeinde setzt daher auf praktische Lösungen.

Am 25. Mai soll der Bau- und Ordnungsausschuss tagen und damit die nächste Sitzungskette eröffnen. Vorgesehen ist das Treffen in der Turnhalle der Grundschule. Dort ist genug Platz, so dass auch Gäste unter Wahrung der Abstandsregeln dabeisein können.

Bauausschuss tagt in der Groß Pankower Turnhalle

Der Aspekt ist Radloff und den Gemeindevertretern bei der aktuellen Themenlage besonders wichtig. Entscheidungen zum Bau von Windenergieanlagen müssen behandelt werden – ein öffentlichkeitswirksames Anliegen. „Und dabei wollen wir die Bürger auf keinen Fall außen vor lassen“, bekräftigt Marco Radloff.

Auch im Amt Meyenburg setzten die Kommunalpolitiker auf Präsenz. Am heutigen Montag tagt der Amtsausschuss mit seinen acht Mitgliedern im Saal der Amtsverwaltung. Am Dienastag, 21. April, kommen die Gemeindevertreter in Marienfließ zusammen. Sie müssen den Haushalt auf den Weg bringen.

Notlageverordnung ein Stück „realitätsfremd“

Amtsdirektor Matthias Habermann sieht auch aufgrund der Befristung des Notlagegesetzes bis zum 30. Juni dieses Jahres keinen Bedarf, den eingeschlagenen Weg zu verlassen. Das, was die Landesregierung mit der Verordnung beschlossen habe, sei für ihn ein Stück weit „realitätsfremd“.

Die Verwaltung habe die Gemeindevertreter gebeten, die Beratungen kurz zu halten. „Zudem achten wir darauf, dass der Mindestabstand eingehalten wird.“ In Halenbeck-Rohlsdorf hat das bereits am 30. März funktioniert.

Von Stephanie Fedders