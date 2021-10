Marienfließ

Wer am Freitagabend gekommen war, um in der Klosterkirche eine „offene Bühne“ zu erleben, musste in erster Linie gegen die recht frischen Temperaturen im Gotteshaus gewappnet sein. Doch die etwa 40 Gäste harrten bis nach 21 Uhr aus, denn schließlich konnte jeder, der sich dazu berufen führte, mehr oder weniger spontan die Veranstaltung gestalten, und das wiederum gestaltete sich als überaus interessant.

Freiwillige gestalten Programm selbst

„Wenn ihr zusammenkommt, hat jeder etwas beizutragen: Einige singen ein Loblied, andere unterweisen die Gemeinde im Glauben, andere reden in unbekannten Sprachen, und wieder andere übersetzen das Gesprochene für alle.“ So wird ein normaler Gottesdienst im Korintherbrief in der Bibel beschrieben“ hatte Prior Helmut Kautz schließlich in der Einladung geschrieben.

Und so gab es erst einmal geistliche Gesänge aus aller Welt, bei denen auch mit eingestimmt werden konnte, denn die dazugehörigen Texte wurden auf eine Leinwand projiziert. Und diejenigen, die sie zelebrierten und auch ansonsten „den Hut aufhatten“, hatten zugleich ihren ersten gemeinsamen Auftritt: Priorin Almut Kautz und der Klosterstift-Mitbewohner Michael Schmidt.

Hierher gekommen war der gebürtige Mecklenburger erst vor erst einigen Monaten aus Teterow. „Ich gehöre zu der Familie mit den drei Kindern, die hier unbedingt herwollten, weil wir in einer geistlichen Gemeinschaft leben wollten. Und wir finden es hier einfach schön.“

Gesang, Renaissance-Tanz und Solo-Stücke bei der offenen Bühne

Und richtig schön war es auch, bei dem dänischen – und unverkennbar aus der Renaissance stammenden – Tanz „Meine Hoffnung und meine Freud’“ zuzusehen, an dem sich sogar Besucherinnen aus Baden-Württemberg eingereiht hatten.

Bei einem dänischen Renaissance-Kreistanz machten sogar Gäste aus Baden-Württemberg mit. Quelle: Kerstin Beck

Immerhin zu dritt traten Birgit Kanzler aus Freyenstein mit Tochter Julia Hildebrandt sowie Bruder Reinhard Bierer aus Wittstock auf. „Wir haben davon erfahren und dazu gesagt, da fahren wir hin, und meinen Bruder habe ich noch schnell davon überzeugt, mitzukommen“, erzählte die Vorsitzende des Gemeindekirchenrates dazu. Das Trio präsentierte, „ohne groß geübt zu haben“, das Lied „Du bist mein Zufluchtsort“.

Zudem gab es auch Solisten. Beispielsweise Ulrike Körber aus Berlin, die extra zu diesem Abend angereist war, um auf der Bühne Flöte zu spielen. Die 56-jährige Dozentin hat längst mit ihrer Familie ins Auge gefasst, ebenfalls ins Klosterstift zu ziehen, „denn ich finde die Kirche so außerordentlich schön“, und vielleicht klappt das Vorhaben ja auch bald, wenn eine Lösung für die schulische Ausbildung der Tochter gefunden worden ist.

Ein spontanes Trio: Julia Hildebrandt mit Mutter Birgit Kanzler aus Freyenstein und Onkel Reinhard Bierer aus Wittstock. Quelle: Kerstin Beck

Wissenswertes über böse Göttinnen trifft auf Poesie über einen Ritter

Nicht ganz so weit war der Weg für den Lütkenwischer Christian Etzel gewesen, der aus dem Buch „Die Meute der Mórrígan“ eine Passage, in der es darum geht, welche bösen Göttinnen es in vorchristlichen Zeiten gegeben hat, vorlas. Dazu gab es ein Gedicht über den Ritter Wenckstern aus der Lenzer Wische, der zur Wallfahrt des Wilsnacker Wunderblutes bekehrt worden war.

Und dann trat ein Duo auf, welches ein uraltes Thema neu interpretierte: Suhana und Castano aus dem mecklenburgischen Polz sangen überzeugend über die stärkste Kraft in der Welt. „Was Liebe so macht“, hieß es da. Getoppt wurde dieser Vortrag nur noch von der Schlussmusik. Der leidenschaftliche Trommler brachte dem Publikum auf einer Handpan, einem auf 432 Hertz gestimmten Ufo-förmigen metallenen Gerät, ein selbstkomponiertes Stück dar. „Und das war einfach wunderschön!“ hieß es danach bei den Gästen.

Von Kerstin Beck