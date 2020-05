Opfer des Angriffs am Preddöhler See: Warum hat uns niemand geholfen?

Preddöhl

Die vier Jugendlichen, die am Samstag am Preddöhler See brutal attackiert worden sind, und ihre Eltern haben sich nun in einem Brief zu dem Vorfall geäußert. Sie setzen darin vor allem gegen die Reaktionen in den sozialen Medien zur Wehr und beklagen, dass ihnen am See niemand geholfen hat, obwohl andere Menschen den Angriff mitbekommen haben.

Die Jugendlichen haben nicht im geringsten mit dem Angriff gerechnet

Wie bereits berichtet, waren die vier am Samstagabend von zwei Männern massiv angegriffen worden, als sie nach einer Tretbootfahrt auf dem See gegen 22.30 Uhr wieder angelegt hatten.

„Die vier Jugendlichen haben nicht im geringsten damit gerechnet, was ihnen beim Anlegen mit dem Tretboot am Ufer des Preddöhler Stausees widerfährt“, heißt es in dem Brief. Es sei „ein heimtückischer und vorsätzlicher Angriff“ gewesen, bei dem einer der Jugendlichen mehrfach massiv unter Wasser gedrückt worden sei und ein weiterer einen Faustschlag erlitten habe.

„Schlimm genug, dass diese Tat von einigen Mitmenschen für gut geheißen wurde“

„Und das aus einem Grund, der einfach nur lächerlich zu sein scheint“, heißt es in dem Schreiben weiter. Zur Erklärung: Motiv für die Tat war offenbar, dass die Jugendlichen auf dem Tretboot laut Musik gehört hatten und sich die beiden mutmaßlichen Angler darüber geärgert hatten.

„Auf die furchtbaren Kommentare hierzu in den sozialen Medien möchten wir an dieser Stelle erst gar nicht eingehen“, so die Betroffenen, „schlimm genug, dass diese Tat von einigen Mitmenschen noch beschönigt und für gut geheißen wurde.“

Traurig, weil keiner auf die Hilferufe reagiert hat

Auch die Tatsache, dass keiner der Anwesenden am See auf die Hilferufe der Jugendlichen reagiert habe, sei traurig. „Aber sie waren wahrscheinlich nie in diesem jugendlichen Alter und haben mal etwas ausgelassener gefeiert“, mutmaßen die Briefschreiber, „wo soll die Jugend denn hin in diesen Zeiten? Prüfungen vorbei, kein gemeinsamer Abschlussball, keine Diskothek, keine Kneipe offen – da feiert man eben sozusagen vor der eigenen Haustür. Und das ist dann auch wieder nicht richtig.“

„Im Übrigen kannten sich die Opfer und Angreifer nicht, wie im Artikel jedoch behauptet wurde“, heißt es im Schreiben auch. Die entsprechende Passage im MAZ-Beitrag fußt auf Äußerungen aus Polizeikreisen. Die Polizei wiederum ließ am Donnerstag nur verlauten, dass die Ermittlungen noch andauerten.

Hoffen auf eine schnelle Aufklärung

„Wir hoffen auf eine schnelle Aufklärung dieser Tat und auf ein bisschen mehr Verständnis und Toleranz untereinander, denn sitzen wir nicht alle im selben Boot momentan?“ heißt es in dem Schreiben weiter, in dem auch erwähnt wird, dass es sich bei dem Stausee um Privatbesitz handelt: „Umso ärgerlicher ist dann dieser Übergriff auch für die Eigentümer und ihre Angehörigen auf ihrem Privatgrundstück, das bislang stets für die Allgemeinheit zugänglich war – auf sowie am See.“

