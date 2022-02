Prignitz - Orkantief Zeynep hält die Prignitz in Atem: Schäden am Perleberger Tierpark und an der Wilmersdorfer Kirche

Das Orkantief Zeynep hat wie vorhergesagt große Wucht entfaltet. Für die Feuerwehren bedeutet dies fast pausenlosen Einsatz – bis jetzt. Gemeldet wurden umgefallene Bäume, abgedeckte Dächer, Stromausfall und auch ein Unfall.