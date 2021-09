Perleberg/Wittenberge

Das „Rendezvous mit Nachbarn“ kann kommen. Es gibt nun einen Platz und ein unglaublich umfangreiches Programm für die Veranstaltung der Städte Perleberg und Wittenberge am 24. und 25. September. Auf der Vorderwiese des alten Perleberger Flugplatzgeländes werden an diesem Tag in mehreren Zelten und draußen Kulturschaffende aller Sparten ihre Kunst zeigen und die Möglichkeit zu einem Aufbruch nach Corona bekommen.

Ein Fest in der Prignitz, das 125.000 Euro kostet

„Es ist für mich unendlich angenehm, mal nicht über Corona zu reden“, sagte Danuta Schönhardt, die den Landkreis bei der Vorstellung des Festprogramms am Freitag in der Perleberger Kreisverwaltung vertrat. Sondern über den „Neustart Kultur“, einem Topf der Bundesregierung, aus dem insgesamt 30,5 Millionen Euro fließen, davon wie bereits berichtet 100 000 Euro in den Landkreis Prignitz für das „Rendezvous mit Nachbarn“, ein großes gemeinsames Kulturfestes der Städte Perleberg und Wittenberge. Die beiden Städte geben jeweils 11 000 Euro hinzu, die Sparkasse Prignitz bezuschusst das Fest mit weiteren 3000 Euro.

Es gab nur wenig Zeit, um den Förderantrag fertigzustellen und abzuschicken. Das gelang eindrucksvoll, wofür sich alle Beteiligten gegenseitig dankten. Der Kreis beantragte das Geld, die Städte organisieren, während das Perleberger Kulturkombinat und der Stadtsalon Safari in Wittenberge die künstlerischen Inhalte beisteuern.

Neuer Schritt in der Zusammenarbeit von Perleberg und Wittenberge

„Ich freue mich riesig auf dieses Wochenende“, sagte Annett Jura, Bürgermeisterin von Perleberg. Sie erklärte, dass die Perleberger Oldtimerfreunde am gleichen Tag auf dem hinteren Teil des Geländes ihr Jubiläum feiern. Aber es ist genug Platz für alle da – das Gelände für das Fest ist 14 000 Quadratmeter groß.

„Das ist ein ganz neuer Schritt in der Zusammenarbeit zwischen den Städten“, ergänzte Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann. Ein solches Fest müsse professionell abgesichert werden, was über diese Förderung auch möglich sei.

Vertiefen ihre Zusammenarbeit (v.l.): Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann sowie Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura. Quelle: Bernd Atzenroth

„Die 3-G-Regelung ermöglicht uns, eine größere Besucherzahl zuzulassen“, sagte Uwe Neumann, Leiter des Kultur-, Tourismus- und Sportbetriebes in Wittenberge.

In der Prignitz gibt es eine breite Kulturlandschaft

„Wir wollen ein Zeichen setzen, dass es hier eine breite Kulturlandschaft gibt“, ergänzte Perlebergs Kulturamtsleiter Frank Riedel. Wie breit die ist, war der Auflistung von Maria Kwaschik vom Perleberger Kulturkombinat zu entnehmen. In thematischen Zirkuszelten wird es unter anderem eine Konzertbühne geben. Hier spielen Kokas, die Prignitz-Fabrik, das Soul-Duo Absoulut, Rainer Trunk und Gunter Maria Nagel. Mit dabei ist das Marionetten-Theater Lindenberg.

Zur Aufführung kommt die Produktion „Moby Dick“ von der Freien Bühne Wendland. Und es wird Raum für bildende Künstler geben. Die Kunstwerke sollen im Dunkeln angestrahlt werden. „Wir haben auch eine Tanzbühne“, sagt Maria Kwaschik, „denn bei einem Rendezvous tanzt man natürlich.“ Dort werden die Tanzschule Querengässer und die Vier von der Tanzstelle zu sehen sein.

Ein nachhaltiges und gemütliches Rendezvous

Dem Anliegen, klassische Musik erlebbar zu machen, folgt die Aufführung von „Peter und der Wolf“ in Kammerorchester-Besetzung. Und es gibt ein Werkstattzelt der Museen zum Mitmachen, eine Kleinkunstbühne mit Jonglage und Clownerie sowie mindestens zwei DJs.

Sorgen für die künstlerischen Inhalte (v.l.): Kathleen Knittel und Maria Kwaschik vom Perleberger Kulturkombinat sowie Juliette Cellier vom Stadtsalon Safari in Wittenberge. Quelle: Bernd Atzenroth

Juliette Cellier vom Stadtsalon Safari ergänzte, dass die Veranstaltung den Charakter eines Wald- und Wiesenfestes haben solle. „Der Charakter soll ein nachhaltiger und gemütlicher sein.“ Sie ermutigte die Besucher, per Fahrrad dort hinzukommen, dies sei „explizit erwünscht“. Doch gibt es natürlich auch ausgeschilderte Parkplätze sowie ein Kremsershuttle. Los geht es am Freitag, 24. September, um 17 Uhr und dann bis zum späten Abend. Am Samstag, 25. September, geht es um 10 Uhr weiter.

Von Bernd Atzenroth