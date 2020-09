Preddöhl

Die Stimmung wirkt aufgeheizt, als sich die Preddöhler sich an diesem Abend vor der Gaststätte in ihrem Ort treffen. Dazu gesellen sich zahlreiche Gäste aus den umliegenden Dörfern. Der Grund des Treffens: An diesem Tag sollen alle mit eigenen Augen sehen, was gleich neben ihrem Ort entstehen soll. Es geht um einen bis zu 130 Hektar großen Solorpark.

Einwohner sind jetzt gefragt

„Wir entscheiden hier heute nichts“, erklärt Steffen Sadowski, Bürgermeister der Gemeinde Kümmernitztal, „uns als Gemeindevertreter ist es aber wichtig, dass wir vor einer Entscheidung unsere Bürger die Chance geben, mitzubestimmen.“ Aus diesem Grund war der erste Schritt, die Investoren überhaupt kennenzulernen und zu sehen, wo denn genau welche Flächen für den künftigen Solarparkt infrage kämen.

Vor einigen Wochen hatte die Gemeindevertretung eine Anfrage eines Investors bekommen, der Genner-Gruppe aus Ludwigslust. Einstimmig entschieden die Vertreter, eine Einwohnerversammlung einzuberufen und die Einwohner der Gemeinde Kümmernitztal entscheiden zu lassen. Doch im Vorfeld gab es ein Vorort Begehung gemeinsam mit Vertretern der Genner-Gruppe.

Acker bei Preddöhl kommt infrage

Aus diesem Grund setzte sich an diesem Abend ein kleiner Autokonvoi ist Gang. Das erste Ziel liegt nur wenige Meter hinter dem Ortseingang Preddöhl in Richtung Pritzwalk. Kurz darauf stehen an die 50 Personen und blicken auf den Acker in Richtung Stausee.

Genau auf diesem Feld könnten die Solarfelder stehen. Doch bislang sei es nur eine Überlegung und keine beschlossene Sache. Dennoch wollten zahlreiche Anwohner ihre Meinung bereits während der Begehung kundgeben: „Wir haben schon einen Windpark in der nähe – und jetzt noch so etwas“, betonte eine Anwohnerin.

Die zweite Begehung erfolgte nahe des Preddöhler Stausees. Auch dort soll ein Teil einer bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche für den Park umfunktioniert werden. Die Empörung vieler ist groß. Der Böden sei viel zu gut, als ihn für die nächsten Jahre zu versiegeln, wirft ein Anwohner in die Runde.

Gemeinde soll von Gewerbesteuer profitieren

Immer wieder griff Steffen Sadowski geschickt ein, um die Situation zu entschärfen: „Hebt es euch für Samstag auf, da könnt ihr alle eure Meinung sagen.“ Denn bereits am Samstag geht die Diskussion über den geplanten Bau einer bis zu 130 Hektar großen Photovoltaikanlage weiter. Um 19 Uhr soll die Einwohnerversammlung stattfinden.

Der Vertreter der Genner-Gruppe lässt sich davon kaum beeindrucken. Er stellt weiterhin seine Pläne vor. Das mehr als 100 Hektar große Sonnenenergie-Kraftwerk soll für 25 bis 35 Jahre gebaut werden. Während dieser Zeit werden die Flächen von der Firma gepachtet. Zudem soll die Anlage „eingegrünt“ werden. Sprich, eine dichte Hecke und Sträucher sollen als Begrenzung gepflanzt werden, und man denke über eine Art Blühstreifen zwischen den Solarpaneelen nach.

Einwohner entscheiden am Samstag um 19 Uhr

Dazu soll die Gemeinde in Form von Gewerbesteuern zu den Gewinnern zählen. 100 000 Euro könnten so jährlich die Kassen zusätzlich füllen.

Doch ob es überhaupt soweit kommt, wird sich nach der nach der Einwohnerversammlung zeigen. „Wir haben bewusste diesen Weg gewählt“, sagt Steffen Sadowski.

„Wir wissen, das Thema wurde in anderen Städten und Gemeinden anders entschieden und das respektieren wir“, sagt er, „aber uns ist es wichtig, dass unsere Einwohner mitbestimmen, gerade bei so einer Sache.

Vertreter der Genner-Gruppe werden am Samstag bei der Diskussion dabeisein. Sollte sich die Mehrheit gegen einen Solopark entscheiden, ist das Thema bereits an diesem Abend vom Tisch.

Von Julia Redepenning