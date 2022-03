Prignitz: 60 Ukrainer in Wittenberge aufgenommen

Wittenberge

„Eine Krise jagt die andere“, sagt Danuta Schönhardt. Wohl wissend, dass es ihr Geschäftsbereich in der Kreisverwaltung ist, der wieder besonders stark davon betroffen sein wird. Denn auf Corona folgt gerade die Flüchtlingswelle aus der Ukraine. Danuta Schönhardt leitet dazu auch den kreislichen Koordinierungsstab Ukraine.

Prignitz will bis Ende April fast 1000 Plätze für Flüchtlinge zur Verfügung stellen

Man hält sich beim Landkreis für gut gewappnet für den noch nicht zu kalkulierenden Flüchtlingsstrom. „Bis Ende April wollen wir 980 Plätze zur Verfügung stellen“, berichtet sie. Die hohe Anzahl erklärt sich daraus, dass noch immer nicht klar ist, wie viele Menschen alleine offiziell dem Landkreis zugewiesen werden und man will auf einen noch höheren Ansturm vorbereitet sein.

Dem Krieg in Charkiw entronnen, in Wittenberge aufgenommen

Die ersten 60 zugewiesenen Flüchtlinge aus der Ukraine sind dabei am vergangenen Freitag in der Anlaufstelle in Wittenberge angekommen. Es handelt sich um 26 Frauen, drei Männer, 17 Schulkinder und 14 Kitakinder, die überwiegend aus dem Raum Charkiw stammen. Im Moment ist man dabei, ihnen Unterkünfte zu besorgen. Das soll möglichst schnell geschehen, damit die Anlaufstelle für weitere zugewiesene Flüchtlinge wieder frei ist.

In Wittenberge werden die neu angekommenen Flüchtlinge von den Sozialarbeitern der Awo begleitet. Jetzt sollen sie auf die Einzelunterkünfte verteilt werden.

Ukrainische Flüchtende sollten sich erfassen lassen

Der Landkreis selbst hat 344 Plätze in Wohnungen sofort verfügbar. „Wir haben neue Unterkünfte angemietet, aber wir hatten ja auch noch welche. Und wir müssen ja auch Ortskräfte aus Afghanistan unterbringen“, erklärte Danuta Schönhardt. Zur Verfügung stehen außerdem 225 Plätze in Hotels. Kriterien wie die Personenzahl und die Größe der Wohnung werden bei der Auswahl berücksichtigt.

Am Perleberger Rathaus weht die Flagge der Ukraine. Quelle: Stephanie Fedders

Bis Ende April sollen weitere 636 Plätze geschaffen werden. Danuta Schönhardt dankt allen privaten Anbietern, die bislang schon 443 Plätze offeriert haben. „Wenn private Personen aufgenommen werden, ist es wichtig, dass sie sich beim Landkreis melden zur allgemeinen Erfassung. Ein Erfassungsbogen ist bereits auf www.landkreis-prignitz.de eingestellt.“

Sehr vile Kinder aus der Ukraine fliehen in die Prignitz

Insgesamt sind nach Angaben von Danuta Schönhardt 260 ukrainische Flüchtlinge im Landkreis aufgenommen, von denen 200 in privaten Wohnungen untergebracht sind – nicht alle davon sind bereits offiziell gemeldet. Dass eine solche Meldung Sinn macht, obwohl sich Ukrainer bis zu 90 Tage visafrei in Deutschland aufhalten dürfen, erklärt die Amtsleiterin so: „Die Registrierung ist erforderlich, um einen Aufenthaltstitel zu bekommen. Daraus ergeben sich auch Ansprüche auf Sozialleistungen.“

Unter den Flüchtlingen sind insgesamt sehr viele junge Menschen – von den 260 im Landkreis sind 96 entweder Kita- oder Schulkinder.

Prignitzer Schulen und Kitas vor Belastungsprobe

Wie dies gehandelt werden wird, sollten sich die Flüchtlinge länger in der Region aufhalten, ist noch offen. Die Schulpflicht sei erstmal für sechs Wochen ausgesetzt, danach ergäben sich Rechte wie Pflichten. Mit dem Staatlichen Schulamt sei man im Kontakt, um zu klären, wie es dann weitergehe. „Es gibt mehrere Möglichkeiten, die noch diskutiert werden“, sagte Schönhardt, ohne konkreter zu werden.

Allerdings dürfte die Situation Schulen wie Kitas auch an ihre Kapazitätsgrenzen bringen. Nach einer Abfrage bei den Trägern von Kitas wären vielleicht genug Plätze zu schaffen, aber man hat sicher zu wenig Personal. Ob die Situation in den Kitas so dramatisch wird, muss sich aber noch zeigen. Denn es besteht zwar ein Rechtsanspruch, aber keine Pflicht für die Eltern, ihre Kinder in die Kita zu geben. Insofern müsse man schauen, wie sie damit umgehen.

Geklärt wird auch, ob unter den Ukrainern möglicherweise Erzieher sind, die bereit wären, sich bei der Betreuung einbinden zu lassen.

Lieber Geld- als Sachspenden: Große Prignitzer Hilfsbereitschaft

Sehr dankbar ist Danuta Schönhardt für die große Unterstützung und Hilfsbereitschaft im ganzen Landkreis. So bemühe man sich in den Kommunen, mehr Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen. Schönhardt nannte ganz explizit die Bemühungen in Pritzwalk.

Große Dankbarkeit empfindet Danuta Schönhardt gegenüber den vielen Menschen, die für ukrainische Flüchtlinge spenden. Allerdings rät sie von weiteren Sachspenden ab: „Es gibt ganz viele Sachspenden, und wir sind bei der Unterbringung schon an Grenzen gestoßen“, betonte sie. Viel wichtiger seien Geldspenden. Die kann man auch auf regionalen Konten einzahlen – zum Beispiel bei der Stadt Perleberg und bei der Stadt Wittenberge. Auch in Pritzwalk wird auf viele Hilfsaktionen hingewiesen. Mehr dazu findet man auf den Webseiten der drei Städte.

Von Bernd Atzenroth