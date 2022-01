Perleberg

825,3 – das ist die bislang höchste Corona-Inzidenz für den Landkreis Prignitz. Der vom Robert-Koch-Institut am Dienstag genannte Wert bedeutet zudem, dass die Inzidenz seit nunmehr drei Tagen über 750 beträgt. Und weil zusätzlich Covid-19-Patienten mehr als zehn Prozent der Intensivbetten im Land belegen, hat das nun Folgen: Ab Mittwoch, 26. Januar, gilt im Landkreis eine nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte.

Prignitz: Keine Ausgangssperre für Geimpfte und Genesene

Das heißt: In der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr des Folgetages ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum in der Regel nicht zulässig. Die nächtliche Ausgangsbeschränkung gilt nicht für geimpfte Personen die einen auf sie ausgestellten Impfnachweis vorlegen, genesene Personen und Personen, für die nachweislich aus gesundheitlichen Gründen keine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission ausgesprochen wurde.

Für alle anderen gilt die Ausgangssperre, abgesehen von einer Reihe von möglichen Ausnahmefällen. Dazu zählen der Besuch von Ehe- oder Lebenspartnerinnen und -partnern sowie von Lebensgefährtinnen und Lebensgefährten.

Corona ist immer noch voll präsent: 2Gplus ist der Standard bei Gaststätten und Cafes - beim Friseur ist es 2G. Quelle: Bernd Atzenroth

Aber auch die Wahrnehmung des Sorge- oder eines gesetzlichen oder gerichtlich angeordneten Umgangsrechts, die Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen sowie die Begleitung und Betreuung von schwer erkrankten Kindern, von Sterbenden und von Personen in akut lebensbedrohlichen Zuständen werden darunter gefasst.

Weitere Ausnahmen von der Ausgangssperre

Ausnahmen von der neuen Regel sind ebenfalls möglich für die Inanspruchnahme medizinischer, therapeutischer und pflegerischer Leistungen, aber auch veterinärmedizinischer Leistungen und die Versorgung und Pflege von Tieren.

Und es werden weitere mögliche Ausnahmen genannt: die Abwendung einer Gefahr für Leib, Leben und Eigentum, das Aufsuchen der Arbeitsstätte und die Ausübung beruflicher, dienstlicher oder der Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben dienender ehrenamtlicher Tätigkeiten.

Dazu gehören aber auch die Teilnahme an Versammlungen im Sinne des Versammlungsgesetzes, religiösen Veranstaltungen, nicht-religiösen Hochzeiten und Bestattungen sowie die Teilnahme an nach dieser Verordnung nicht untersagten Veranstaltungen.

Am Mittwoch kommen in der Prignitz 304 neue Corona-Fälle hinzu

Sobald im Landkreis Prignitz an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenzwert ununterbrochen unter 750 Neuinfektionen mit dem Coronavirus liegt, wird dieses öffentlich bekannt gemacht. Ab dem Tag der Bekanntgabe entfällt die nächtliche Ausgangsbeschränkung dann wieder.

Doch so bald wird das wohl nicht passieren Am Dienstag wurden für den Landkreis Prignitz 17 neue Corona-Fälle gemeldet. Klar ist aber, dass in der Inzidenzberechnung für Mittwoch 304 weitere Neuinfektionen zu berücksichtigen sind – was einen weiteren massiven Anstieg der Inzidenzzahl zur Folge haben wird. Allein aus Wittenberge werden dann 64 neue Fälle gemeldet, aus Perleberg 50 und aus Pritzwalk 36.

Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Landkreis Prignitz seit Ausbruch der Pandemie beträgt mit Stand Dienstag 8231. Insgesamt 204 Menschen sind mittlerweile in der Prignitz an oder mit Corona gestorben – immerhin diese Zahl hatte sich aktuell nicht erhöht.

Von Bernd Atzenroth