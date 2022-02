Landratswahl in der Prignitz am 8. Mai 2022 - Prignitz: Clemens Wehr (Grüne) will Landrat werden

Der Geschäftsführer des Prignitzer Bündnisgrünen, Clemens Wehr, wurde am Montag zum Kandidaten seiner Partei für die Prignitzer Landratswahl am 8. Mai gewählt. Er ist der zweite Bewerber neben Christian Müller (SPD).