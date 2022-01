Prignitz: Corona-Inzidenz bei 80plus vergleichsweise hoch

Perleberg

Liegen die Inzidenzen in der Altersgruppe 80 plus für den Landkreis Prignitz im Vergleich zu anderen Regionen besonders hoch? Das glaubt MAZ-Leser Rainer Schneewolf nach der Auswertung einer Corona-Statistik für den 23. Januar.

Ergebnis: Die Inzidenz der Gruppe von 690 in der Prignitz ist vier mal so hoch wie der Mittelwert der anderen Kreise. Und während die Inzidenz der Menschen 80 plus in der Prignitz 85 Prozent der Höhe der Gesamtinzidenz des Kreises erreicht, erreicht sie in den anderen Kreisen im Mittel nur 18 Prozent. Die Prignitz liegt also mit ihrer Inzidenz bei den Ältesten besonders hoch.

Kreis: Analyse durchaus richtig, aber dennoch verzerrtes Bild

Das Gesundheitsamt hat die Analyse von Rainer Schneewolf nachvollzogen. Und gibt zu: „Sie hat durchaus ihre Berechtigung.“

Aber: „Wir haben zugleich festgestellt, dass er sich genau jenen Tag genommen hat, an dem es gerade viele positiv mit dem Corona-Virus infizierte Bewohner von Pflegeeinrichtungen gab“, erklärt der Kreis dazu. Andere Tage wiesen eine viel geringere Inzidenz bei den 80plus auf. Das ergebe ein verzerrtes Bild. Die Zahlen schwanken täglich, ein Durchschnittswert in einem bestimmten Zeitraum hätte ein realistisches Gesamtbild ergeben.

Besonders viele Corona-Fälle bei jungen Prignitzern

Dazu gehöre, dass die höchsten Inzidenzen wie in anderen Landkreisen auch seit einiger Zeit bei den Jüngeren und Jüngsten liegen. Sie liegen über 1000, Tendenz steigend.

„Warum das in dieser Altersgruppe so und in der anderen Altersgruppe so ist, im Norden anders ist als im Süden - können wir nur mutmaßen“, lässt der Kreis verlauten, „selbst Institutionen auf Bundesebene bleiben uns hier wissenschaftlich fundierte Antworten schuldig.“ Und auch in anderen Ländern sei man immer noch oder wieder auf der Suche nach Antworten – mit mehr oder weniger Erfolg. „Das macht es nicht nur für uns sehr schwierig, die richtigen Antworten auf Corona zu finden.“

Prignitz: Corona-Inzidenz strebt der 1000 entgegen

Mittlerweile ist die Gesamtinzidenz fast schon vierstellig – nach 303 gemeldeten Neuinfektionen erreichte sie am Mittwoch einen Wert von 963,3.

Von Bernd Atzenroth