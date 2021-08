Prignitz: Corona-Inzidenz stieg auf 13,1

Perleberg/Groß Pankow

Zum ersten mal seit langer Zeit ist die Corona-Inzidenzzahl für den Landkreis Prignitz signifikant gestiegen. Der Landkreis bestätigte zudem in seiner Meldung, dass es wohl einen etwas größeren Ausbruch in einer Kita in der Gemeinde Groß Pankow gibt.

Nach Angaben des Kreises hat sich demnach in der Prignitz die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um sechs Fälle erhöht. Damit sind innerhalb der letzten sieben Tage zehn Personen mit dem Covid 19-Virus registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner stieg 5,3 am Dienstag auf 13,1 am Mittwoch.

Gemeinde Groß Pankow: 32 Quarantänen angeordnet

In besagter Kindereinrichtung in der Gemeinde Groß Pankow gibt es bislang vier positiv getestete Kinder und zwei positiv getestete Erzieher. Das Gesundheitsamt ordnete 32 Quarantänen an. Weitere Kontaktpersonen wurden am Mittwoch getestet. Der Landkreis betonte in seiner Mitteilung, dass der Ausgangspunkt des Infektionsgeschehens bisher nicht ermittelt werden konnte.

Impfaktion im Impfzentrum Perleberg läuft noch bis Freitag

Derweil läuft die Sonderimpfaktion im Impfzentrum Perleberg weiter. Haben am Montag daran 95 Menschen teilgenommen, waren es am Dienstag 70 und am Mittwoch 59. Die Aktion läuft noch bis Freitag; man kann sich ohne Voranmeldung im Perleberger Impfzentrum impfen lassen.

Von Bernd Atzenroth