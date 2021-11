Perleberg

Das Geburtsjahr, die Anfangsbuchstaben des Vor- und Nachnamens oder das Alter der Katze – zu einem neuen Auto gehört für viele Prignitzer auch das passende Wunschkennzeichen. Es ist oft mit persönlichen Daten und Informationen verbunden. Doch nicht alle Zahlen- und Buchstabenkombinationen sind auf den Kfz-Kennzeichen erlaubt.

Wer zum Beispiel das eigene Geburtsdatum oder seine Initialen auf das Kennzeichen prägen lassen möchte, sollte nicht am 1. oder 2. August Geburtstag haben. Auch wer im Jahr 1988 geboren wurde, hat bei der Zulassungsstelle schlechte Karten. Die MAZ erklärt, welche Nummernschilder in der Prignitz tabu sind und warum.

Wunschkennzeichen in der Prignitz beliebt

10,20 Euro kostet ein Wunschkennzeichen. Das ist der Preis, um selbst zu entscheiden, welche Zahlen- oder Buchstabenkombination auf das Nummernschild geprägt werden soll, sofern es noch verfügbar ist. Viele verstecken darin persönliche Botschaften. Den Anfangsbuchstaben ihrer Katze vielleicht oder das Hochzeitsdatum. Oder sie zeigen eine Gruppenzugehörigkeit.

Aber auch die rechte Szene nutzt diese Möglichkeit. Deshalb sind mehrere Zahlen- und Buchstabenkombinationen, die auf nationalsozialistische Vereinigungen sowie andere umstrittene Organisationen hinweisen, entsprechend einer Weisung des brandenburgischen Infrastrukturministeriums im Dezember 2009 gesperrt worden.

Kombinationen mit NS-Bezug nicht erlaubt

Schon davor waren in Brandenburg, wie auch in anderen Bundesländern, die Buchstabenkombinationen HJ, NS, KZ, SS und SA für Autokennzeichen gesperrt. Die Weisung von 2009 erweiterte das Verbot um Zahlencodes. „Die kritischen Kennzeichenkombinationen sind automatisch im Programm gesperrt, so dass es auch nicht ‚aus Versehen‘ zu einer Zuteilung kommen kann“, sagt Frank Stubenrauch, der Pressesprecher des Landkreises.

Das betrifft zum Beispiel die 88 oder die 888. Auch wer 118, 8818 oder 1888 gerne auf dem Kennzeichen hätte, muss sich eine andere Zahlenkombination ausdenken. Der Hintergrund: Die Zahlen 1 und 8 gelten in der rechten Szene als Geheimzeichen zur Unterstreichung der eigenen politischen Gesinnung. Die 1 steht dabei für den ersten Buchstaben des Alphabets, das A. Die 8 wiederum - das Prinzip bleibt gleich - für das H. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, auf wen sich die Buchstabenfolge AH in diesen Kreisen also bezieht.

Regeln gelten in ganz Brandenburg

Aus dem gleichen Grund ist auch die 88 verboten: HH, eine Chiffre für „Heil Hitler“. Im Landkreis Prignitz werden deshalb auch keine Kennzeichen ausgestellt, die die Kombinationen AH 18, AH 88, HH 18 oder HH 88 enthalten, so Frank Stubenrauch auf MAZ-Nachfrage. Die Kreisverwaltung halte sich hierbei an den Verfassungsschutzbericht. Diese Regelungen gelten in ganz Brandenburg.

Weniger bekannt dürfte die Kombination 14 sein, die in Brandenburg ebenfalls verboten ist. Dahinter verbirgt sich eine Parole des US-amerikanischen Neonazis David Lane, die genau vierzehn Wörter beinhaltet. Diese vierzehn Wörter – eine Art Glaubensbekenntnis – müssen in der Szene nicht einmal ausgesprochen werden: Der Verweis auf die 14 kann bereits als Chiffre dienen.

Zahlencodes auf Kennzeichen verboten

Das betrifft auch die Zahl 28: Mit dieser Zahlenkombination (im Alphabet: BH) kann eine Verbundenheit zu Blood & Honour (englisch für Blut und Ehre) ausgedrückt werden – ein seit dem Jahr 2000 verbotenes rechtsextremes Netzwerk. Kombinationen, die ausschließlich in der Prignitz verboten sind – wie zum Beispiel NP-D im Landkreis Ostprignitz-Ruppin – gibt es nicht.

Verboten sind ebenfalls die Zahlencodes 168 (bezogen auf ein rechtsextremistisches Bombenattentat in Amerika, bei dem 168 Menschen ums Leben kamen), ZOG/JOG (auf deutsch Zionistisch/Jüdisch Okkupierte Regierung), WAR (auf deutsch „Weißer Arischer Widerstand“) und 192 (Zahlenkombination für „Adolf is back“).

Nur „PR“ in der Prignitz möglich

„Ab und zu kommt es vor, dass Fahrzeughalter eine landesweit verbotene Kennzeichenkombination beantragen“, berichtet Frank Stubenrauch. Eine Statistik darüber werde aber nicht geführt. „Wie überall sind gleiche Buchstaben und Ziffern, Initialen, fortlaufende Ziffern, ein Buchstabe und eine Ziffer besonders beliebt.“

Im gesamten Land Brandenburg gibt es 46 verschiedene Kennzeichen, die die jeweilige Stadt oder den Landkreis symbolisieren. Im Landkreis Prignitz haben Fahrzeughalter keine Wahl. Die Einführung der Altkennzeichen PER und PK wurde vom Kreistag im Dezember 2018 mehrheitlich abgelehnt.

