Prignitz: Drei Teststellen bieten PCR-Tests an

Perleberg

Nach wie vor gibt es in der Prignitz 25 Corona-Teststellen. Acht sind dafür vorgesehen, auch PCR-Tests anzubieten, wie David Kahl am Freitag in der Video-Schalte des Landkreises Prignitz zur Corona-Thematik erklärt hatte. Drei dieser acht Teststellen machen dies bereits – das allerdings war auch schon eine Woche zuvor so.

Das Problem bei der Sache ist, ein Labor zu finden – schon jetzt sind die Labore mit den vielen Tests überlastet, was, wie bereits berichtet, auch dazu führt, dass viele Infizierte bis zu drei Tage auf ihren Befund warten müssen.

Prignitz: Corona-Inzidenz liegt weiter hoch bei 2436,4

Derweil bleibt die Corona-Lage in die Prignitz weiter angespannt. Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) vom Montag hat sich in der Prignitz die Zahl der laborbestätigten Corona-Fälle im Vergleich zum Vortag zwar um keinen Fall erhöht, was aber üblich an Montagen und direkt nach dem Wochenende ist. In den vergangenen sieben Tagen gab es jedoch 1854 Neuinfektionen im Landkreis.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner bleibt weiterhin hoch und stieg auf 2436,4. Die Gesamtzahl der Todesfälle bleibt bei insgesamt 217 – es kam kein weiterer hinzu.

Land Brandenburg ist bundesweiter Corona-Hotspot

Der Mittelwert im Land Brandenburg beträgt am Montag 1811,8 – das Land ist damit auch bundesweit leider ganz nach oben gerückt. Mit einer Inzidenz von 2892 ist der Landkreis Barnim aktuell der Spitzenreiter im Land. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt am Dienstag 5,81 (Schwellenwert gelb) und die Auslastung der Intensivbetten liegt im Land bei 11,0 Prozent (Warnwert gelb).

Von Bernd Atzenroth