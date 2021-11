Prignitz: Elektrozaun gegen Schweinepest fertig

Muggerkuhl

Man tut viel im Landkreis Prignitz, um ein Übergreifen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) auf den Landkreis zu verhindern. So ist der Elektrozaun entlang der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern jetzt fertig, wie der Landkreis Prignitz mitteilte.

Prignitz: Bei der Fallwildsuche kommen Drohnen zum Einsatz

Doch ob das ausreicht, muss sich zeigen: Per Drohne wurde am Sonntagnachmittag auf einem Acker bei Muggerkuhl eine Rotte Wildschweine entdeckt. Zwei der laut Landkreis „augenscheinlich gesunden Tiere“ wurden zur Strecke gebracht. Die davon entnommenen Proben wurden zum Friedrich-Loeffler-Institut gebracht und auf den ASP-Virus untersucht. Ein Ergebnis steht noch aus.

Der Landkreis Prignitz setzt derweil die Fallwildsuche nach verseuchten Wildschweinen an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern fort. Am Montag kamen dafür wieder Drohnen zum Einsatz.

Zaunbau zwischen Prignitz und Mecklenburg am Wochenende beendet

Das Wochenende wurde genutzt, um den 12,8 Kilometer langen Elektrozaun fertig zu stellen. Er führt entlang der Grenze zum Nachbarkreis Ludwigslust-Parchim von der Anschlussstelle Suckow der A24 in westliche Richtung nach Pampin.

Hier haben Angestellte des Immobilienverwaltungs- und Servicebetriebes Prignitz eng mit Mitarbeitern des Brand- und Katastrophenschutzes, des Wasser- und Bodenverbandes und des THW zusammengearbeitet. Etwa 25 Leute waren im Einsatz.

In die Fallwildsuche am Samstag waren etwa 30 Leute involviert. Unterstützung kam von ortsansässigen Jägern, Hundeführern mit ausgebildeten Kadaversuchhunden, Kameraden der Feuerwehr, vom Kreisbauernverband und von weiteren Freiwilligen.

Landkreis Prignitz: „Bitte nicht auf eigene Faust Fallwild suchen“

Im Raum Marnitz des Landkreises Ludwigslust-Parchim ist bekanntlich am Donnerstag ein mit dem ASP-Virus infizierter Frischling festgestellt worden. Die Kreisverwaltung Prignitz hat daraufhin eine Allgemeinverfügung erlassen, in der das innere Gefährdungsgebiet und die Pufferzone ausgewiesen worden sind. Hier gelten besondere Beschränkungen für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung und strikte Jagdruhe.

Amtstierärztin Sabine Kramer appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, unbedingt das Veterinäramt über Funde von Wildschweinkadavern zu informieren. Dafür steht die Hotline 03876/71 31 10 rund um die Uhr zur Verfügung. „Bitte nicht auf eigene Faust Fallwild suchen“, mahnt sie. Das könnte Wildschweine aufschrecken und die Pest weiterverbreiten, weil auch gesunde Tiere infiziert sein können.

Kampf gegen Schweinepest: In der Prignitz läuft die Fallwildsuche auf vollen Touren. Quelle: Patrick Pleul

Jagdverband: Menschen könnten Tierseuche eingeschleppt haben

Auch der Deutsche Jagdverband (DJV) hatte sich in einer Pressemitteilung zu dem ASP-Fall geäußert. Darin wird über die Ursache spekuliert. „Nach Ansicht des Deutschen Jagdverbands deutet vieles darauf hin, dass Menschen die Tierseuche eingeschleppt haben“, heißt es in der Mitteilung. Den verendeten Frischling haben Jäger in den Ruhner Bergen nahe der Autobahn 24 gefunden.

Wie das Virus dorthin gelangt sei, könnten die zuständigen Behörden derzeit noch nicht sagen. Der nächste bekannte Ausbruch bei Wildschweinen sei 160 Kilometer entfernt. Der DJV fordert, dass die Biosicherheit ernster genommen und strenger kontrolliert werde.

Lebensmittelreste können das ASP-Virus enthalten

Lebensmittelreste aus Schweinefleisch beispielsweise können das hochinfektiöse ASP-Virus enthalten und weitere Tiere anstecken. Rastanlagen an Transitstrecken sollten deshalb eingezäunt, Mülltonnen grundsätzlich verschlossen sein, findet man beim Jagdverband.

Zudem sollten landwirtschaftliche Betriebe mit Schweinehaltung verstärkt auf Hygiene achten. Das Virus überlebe selbst im Schlamm eines Radkastens oder an der Kleidung über 100 Tage.

Deutschlandweit gibt es bereits mehr als 2800 nachgewiesene ASP-Ausbrüche bei Wildschweinen – Tendenz steigend.

Von Bernd Atzenroth