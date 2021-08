Prignitz: Erinnerung an Flut von 1993

Perleberg/Pritzwalk

Es sind erschreckende Bilder, die uns immer noch aus dem Ahrtal erreichen. Betroffenheit auch in der Prignitz: Erich Schlotthauer zum Beispiel hat eine persönliche Beziehung zum Ahrtal. Der frühere Leiter des Prignitzer Katastrophenschutzes war oft für Schulungen und als Dozent in dem von Hochwasser betroffenen Landkreis im Norden von Rheinland-Pfalz. „Das geht einem schon sehr nahe“, sagt er.

Auch die kleinen Flüsse können zu reißenden Strömen werden

Doch Hochwasser ist auch ein großes Thema in der Prignitz – und nicht nur das der Elbe. Denn auch die kleinen Flüsse in der Prignitz haben sich schon einmal von einer ganz anderen Seite gezeigt. Die Erinnerung an den Juni 1993 ist bei vielen Menschen in der Region wach. Und wenn man sich heute die Zeitungsausschnitte und Bilder aus jener Zeit anschaut, dann hat man schon ein Déjà-vu-Erlebnis.

Das Hochwasser 1993 war Gegenstand einer ausführlichen Berichterstattung in der MAZ.

Im Kreisarchiv sind gleich mehrere Ordner mit Unterlagen zu dem Ereignis aufbewahrt. So schnell, wie das Hochwasser damals über die Menschen kam, so lange dauerte auch die Aufarbeitung. Es waren schließlich gewaltige Schäden. Schlotthauer beziffert sie mit insgesamt etwa 40 Millionen D-Mark.

Man hat um die Gefahr gewusst

Blicken wir also zurück in die Zeit, in der es den Landkreis Prignitz noch gar nicht gab. Hans Lange war damals Landrat des Altkreises Perleberg, Schlotthauer sein oberster Katastrophenschützer. Sein Pendant im Altkreis Pritzwalk war seinerzeit Andreas Schön, als Landrat fungierte dort Reinhard Götze.

So ruhig fließt die Stepenitz derzeit durch Perleberg - kaum zu glauben, dass auch sie schon für katastrophale Fluten gesorgt hat.

Wie heute im Rheinland, so wurden auch damals im Nachhinein medial die Fragen gestellt: Ist rechtzeitig gewarnt worden, zumal man vor allem für Perleberg eigentlich auch Vorlauf gehabt hätte? Und ist der Krisenstab beim Land rechtzeitig in Aktion getreten?

Zumindest war man sich über die Gefahr im Klaren. „Immer wieder trat die Stepenitz in Perleberg über die Ufer“, heißt es ziemlich eindeutig in einer Hochwasserchronik im Kreisarchiv, die von 1709 bis 1993 insgesamt 13 schwere Hochwasser ausweist, davon allein acht im 20. Jahrhundert zwischen 1925 und 1993. So war schon im März 1981 die sonst ruhig fließende Stepenitz zum reißenden Strom geworden.

70-mal mehr Wasser als normalerweise

Genau das passierte 1993 nach einem Dauerregen zwischen dem 11. und 13. Juni. Bernd Lindow, heute Sachbereichsleiter Umwelt in der Prignitzer Kreisverwaltung, berichtet, dass am schlimmsten Tag 70-mal mehr Wasser über die Stepenitz abgeflossen war als normalerweise.

Das Hochwasser 1993 war Gegenstand einer ausführlichen Berichterstattung in der MAZ.

Straßen und Brücken wurden überschwemmt, Altstadt und Hagen auch. „Die Leute hatten Angst um ihre Häuser“, erinnert sich Schlotthauer. Es war wohl eher Glück, dass niemand zu Tode kam. Aus Kreisen der Feuerwehr hieß es sogar: Wie gut, dass nicht alle rechtzeitig alarmiert wurden – manche hätten dann wahrscheinlich versucht, ihre Wertsachen aus ihren Gartenhäusern an der Stepenitz zu holen. „Und dann hätten wir womöglich nicht alle retten können.“

2000 Hektar Fläche standen unter Wasser

Die ganze Prignitz war flächendeckend unter Wasser – von 2000 Hektar ist die Rede. In 36 Stunden kamen nordöstlich von Pritzwalk unglaubliche 293 Liter Regen pro Quadratmeter zusammen – fast doppelt so viel wie jetzt im Ahrtal.

Pritzwalk hatte es noch vor Perleberg getroffen, denn die Flüsse im Einzugsgebiet der Stepenitz traten allesamt in kürzester Zeit über die Ufer. Die Wasserwalze bewegte sich vom Oberlauf der Stepenitz und ihrer Zuflüsse hin in Richtung Elbe. Die Dömnitz schwoll in Pritzwalk auf 60 Meter Breite an. Selbst in der Schillerstraße und in der Nordstraße waren Keller vollgelaufen.

MAZ-Bericht über die Flutfolgen in Pritzwalk.

Als die Welle Pritzwalk erreichte, informierten die Pritzwalker ihre Perleberger Kollegen. „Wir haben dann organisiert, dass wir mit dem THW rübergefahren sind“, erinnert sich Schlotthauer. Sogar die kleine Rodane, eigentlich kaum mehr als ein Rinnsal, sorgte für große Überschwemmungen im Pritzwalker Stadtgebiet. Im Kreisarchiv finden sich Daten zur Abwicklung der Hochwasserschäden, und die betreffen ganze Regionen, etwa Preddöhl, aber auch Groß Langerwisch und Groß Pankow. Nicht nur hier war eine Brücke unterspült worden.

Die Bahnlinie Pritzwalk-Wittenberge war unterspült

An der Bahnlinie zwischen Pritz­walk und Wittenberge hingen die Schienen an manchen Stellen fast in der Luft – sehr eindrucksvoll zu sehen auf einem Foto, das auch in der MAZ veröffentlicht worden ist. Einer der am schlimmsten betroffenen Orte war der Pritzwalker Ortsteil Schönhagen, wo an der Schönhagener Mühle nach der Flut 21 Menschen evakuiert werden mussten.

So schön sieht sie heute aus: Die Schönhagener Mühle an der Dömnitz. 1993 war auch sie vom Hochwasser betroffen.

An der Ahr herrschten ungünstigere Bedingungen

Doch selbst die schlimme Kata­strophe von 1993 lässt sich nicht mit dem unendlichen Leid vergleichen, das nun über das Ahrtal gekommen ist. Darin sind sich auch Schlotthauer und Lindow sicher.

Dass die Hälfte der gefallenen Wassermenge an der Ahr ausreichte, um solche Schäden zu verursachen, hat gute Gründe: Das Tal ist viel enger und hat wesentlich mehr Gefälle. Wobei das Gefälle der Stepenitz für brandenburgische Verhältnisse schon relativ stark ist. Erich Schlotthauer sagt: „Wir hatten 1993, als das Wasser in Wolfshagen stand, acht Stunden Vorlauf bis Perleberg. Und das ist eigentlich schon wenig. An der Ahr hatte man aber nur wenige Minuten.“

Neuer Deich minimiert die Gefahr für Perleberg

Aber kann ein solches Hochwasser wie 1993 auch wieder die Region treffen? Man hat viel dafür getan, damit es zumindest nicht mehr solche Folgen hat. Ein Ergebnis dieser Bemühungen ist der Hochwasserdeich an der Neuen Mühle bei Perleberg, der wie ein riesiges Auffangbecken für das Wasser der Stepenitz wirkt und die Kreisstadt vor einer weiteren Flut bewahren soll. Der damalige Umweltminister Matthias Platzeck hatte den Prignitzern den Bau sofort nach der Katastrophe zugesagt.

Bernd Lindow erklärte, dass durch eine definierte Öffnung im neuen Deich die Durchflussmenge in Richtung Perleberg „auf ein erträgliches Maß reduziert“ werden kann. Das bedeutet nicht, dass damit kein Kleingarten an der Stepenitz mehr unter Wasser stehen kann, aber die Gefahr einer großen Flut lasse sich so minimieren.

Stadt Pritzwalk nahm Hochwasserschutz selbst in die Hand

Im Pritzwalker Raum sind vor allem die Brücken höher gebaut worden. In der Hochwasserkonzeption, die nach dem Ereignis von 1993 erstellt worden war, habe man solche Maßnahmen wie den Deichbau an der Neuen Mühle in Pritzwalk aber nicht für sinnvoll gehalten.

Umso höher schätzt Schlotthauer die Bemühungen ein, die die Stadt Pritzwalk zum Hochwasserschutz unternommen hat. So hat man bei der Neugestaltung des Grüngürtels darauf geachtet, dass ein künftiges Hochwasser der Rodane einkalkuliert wird. Schlotthauer findet, dass die Stadt Pritzwalk vorbildlich gehandelt hat und auf künftigen Starkregen gut vorbereitet ist.

Die Gleise scheinen in der Luft zu hängen: Dieses Bild in der MAZ zeigt sehr eindrucksvoll, wie stark der Bahndamm zwischen Pritzwalk und Wittenberge unterspült worden ist.

In Sachen Hochwasserschutz ist weiter Einiges zu tun

Seiner Meinung nach müssten aber bei einer Sanierung des Wehrs an der Kathfelder Mühle bei Pritz­walk, das sich aber in Privatbesitz befindet, auch Belange des Hochwasserschutzes berücksichtigt werden. Er betont im Gespräch auch die Wichtigkeit, alte Speicher wie in Sadenbeck oder Preddöhl zu erhalten.

Immerhin: Das größte Hochwasser an der Stepenitz kam seither nicht von dem Flüsschen und seinen Zuflüssen, sondern von der anderen Seite: 2013 drückte die Elbe bei ihrer Jahrhundertflut in die Stepenitz hinein und schuf einen gewaltigen See, der bis nach Breese und Weisen reichte.

Auch bei Groß Langerwisch stand das Wasser hoch.

Anlage an der Neuen Mühle hat Bewährungsprobe bestanden

Erich Schlotthauer erinnert sich noch genau daran, dass der Deich an der Neuen Mühle schon Ende der neunziger Jahre seine Bewährungsprobe bestand, und ist ziemlich zuversichtlich, dass das auch in Zukunft so bleibt: „Ich halte so eine Situation wie 1993 für nicht mehr so wahrscheinlich“, sagt er.

Auszuschließen ist so etwas aber nie, wie Bernd Lindow betont. Auch der Hochwasserdeich an der Neuen Mühle hat einen Notüberlauf, wie Lindow auch davon ausgeht und selbst bei sanierten Deichen sei es wahrscheinlich, dass sie irgendwann überspült würden. Bernd Lindow sagt: „Passieren kann es immer – vor einem solchen Niederschlagsereignis sind wir nicht gefeit.“

