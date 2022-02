Prignitz: Fallwildsuche – Auf der Spur der infizierten Tiere

Putlitz

Das geht ja gut los! Direkt hinter Putlitz geht es ab in den Nettelbecker Weg und in den Wald – für alle Autofahrer eine matschig-rutschige Angelegenheit, zumal es die ganze Zeit etwas regnet. Doch bis zum Punkt, wo alles losgehen soll, bleibt zunächst mal niemand im Wegeschlamm stecken.

Mitten im Wald halten alle an, und es soll losgehen mit der Fallwildsuche. Alle hier haben ein Ziel: Mitzuhelfen, dass der Landkreis Prignitz weiter frei von der Afrikanischen Schweinepest (ASP) bleibt. Die sogenannte Fallwildsuche ist dabei ein wichtiger Bestandteil: Es geht darum, rechtzeitig Tierkadaver aufzuspüren, die mit dem ASP-Virus infiziert sind.

Suchaktion in der weißen Zone bei Putlitz

An dieser Stelle sind die Suchtrupps zum ersten Mal offiziell unterwegs. Die Kernzone, also das Gebiet direkt um die Funde infizierter Tiere nahe der Landkreisgrenze, ist ein Stück weit entfernt. Hier ist die darum gelegte weiße Zone, die ebenfalls wildschweinfrei gehalten werden soll.

Nach dem Durchforsten eines Waldstücks bespricht die Gruppe das weitere Vorgehen. Quelle: Bernd Atzenroth

Gute Kleidung ist wichtig, neben der Warnweste ist vor allem festes und möglichst wasserdichtes Schuhwerk unabdingbar. Und man muss darauf gefasst sein, sich durch jegliche Form von unwegbarem Gelände zu bewegen, vom Brombeerbüschen über Holzbruch bis hin zu kleinen Wasserläufen und fast sumpfigem Gelände.

Vor dem Losgehen schauen alle erstmal auf ihr Handy: GPS-Ortung ist ein gutes Mittel, um immer genau zu wissen, wo man ist – auch wenn hier mal kein Netz ist. Die ganze Aktion wird digital aufgezeichnet.

Am Wasser wären ASP-Funde nicht unwahrscheinlich

Und los geht’s mit dem ersten Teilstück: „Wir gehen mit der Stepenitz“, sagt Christian Zerth. Der Fluss grenzt das Gebiet an einer Seite ab und weil er einen Bogen macht, am anderen Ende auch ein. So bewegt sich der Trupp in Formation und einem Abstand von acht bis zehn Metern von Person zu Person vorwärts, bis er am Ende des Teilstücks angekommen ist, einem feuchten Streifen entlang des Flusslaufs – ein Gebiet, das prädestiniert dafür wäre, infizierte Tiere zu finden. Christian Zerth erklärt: „Wenn sie die Afrikanische Schweinepest haben, bekommen sie Fieber und müssen sich kühlen“, erklärt er.

Die Fallwildsuche war nicht nur für ihn mitunter eine recht feuchte Angelegenheit. Quelle: Bernd Atzenroth

Die Suchhunde schnüffeln das Wasser entlang. Doch zu finden ist hier nichts – ist ja gut so, denn bislang hat die Tierseuche immer noch nicht auf die Prignitz übergegriffen. Man findet überhaupt so dieses und jenes, auch alte Knochen von Tieren, die hier schon lange liegen. Damwild und Rehwild ist hier unterwegs, aber kein Schwein.

Jagderfahrung muss sein bei der Fallwildsuche

Christian Zerth aus Hoppenrade (Gemeinde Plattenburg) organisiert im Auftrag des Landkreises Prignitz die Fallwildsuche. Direkt nach den ersten Funden infizierter Schweine im benachbarten Mecklenburg-Vorpommern waren die Sucher sogar täglich unterwegs.

Nun sind es zwei Mal pro Woche, und das im Beisein und mit der Zustimmung des jeweiligen Jagdausübungsberechtigten. Die Anführer der Suchtrupps und viele Teilnehmer haben Jagderfahrung. Ansonsten ist es hilfreich, mal Treiber bei der Jagd gewesen zu sein.

Gut wäre es, wenn man ein festes Team zusammenhätte. Das ist aber schwierig, zumal alle, die hier mitmachen, ehrenamtlich dabei sind. Immerhin gibt es für sie eine ordentliche Aufwandsentschädigung.

Zehn Suchende – das ist eine gute Zahl. Mehr bringen nicht mehr. Denn bewegt man sich durch dichten Wald und Dickicht, kann man leicht den Kontakt verlieren. Ohnehin sorgen die beiden Flügelmänner bei der Formation dafür, dass die nicht zu weit auseinanderläuft.

In regelmäßigen Abständen durchkämmten die Fallwildsucher in Formation Waldstück für Waldstück. Quelle: Bernd Atzenroth

Diesmal sind neun Sucher dabei. Einer ist aus dem Barnim angereist. Er hat aber einen Zweitwohnsitz in Putlitz und wurde eigens für die Aktion angerufen. Ein weiterer Teilnehmer ist ein aus dem Rheinland stammender Jagdpächter, dessen Frau Prignitzerin ist. Einer der Hundeführer ist Schleswig-Holsteiner.

Drei aus der Runde führen auch Waffen mit. Die sollen aber, wie Hundetruppführer Thomas Hain aus Boberow (Gemeinde Karstädt) erklärt, wenn überhaupt nur zur Notwehr eingesetzt werden. Alles soll schließlich ruhig ablaufen, Tiere sollen auch nicht aufgeschreckt werden. Und nicht zu vergessen: „Wir suchen die Toten.“

Suchhunde zeigen, was sie können

Lautes Bellen der Hunde: „Damwild“, erschallt ein Ruf von der anderen Seite des Trupps. Die Hundeführer hören schon am Ton ihrer Hunde, mit was sie es zu tun haben. Im Unterholz suchen kranke Tiere gerne Zuflucht, daher macht der Einsatz der Hunde gerade hier Sinn. Mit seiner Pfeife ruft Thomas Hain den Hund zu sich zurück.

Ein Jahr dauert es, bis ein Hund in der Lage ist, die Aufgabe wahrzunehmen. Aber bei aller Ausbildung ist es wichtig, diese Fähigkeiten immer wieder aufzufrischen. Dafür ist hier und heute Gelegenheit.

Mit drei Suchhunden machte sich dir Gruppe auf, um das Waldstück bei Putlitz abzusuchen. Quelle: Bernd Atzenroth

Dreimal pro Woche sind die Hundeführer meist separat mit ihren Suchhunden unterwegs – jeweils zwei bis vier Hundeführer pro Durchgang, wie Thomas Hain erklärt, der im Kreis die Hundesuchtrupps organisiert. „Das sind alles Ehrenamtler“, betont auch er, „jeder meldet sich, wenn er Zeit hat.“ Der größere Teil von ihnen ist noch berufstätig. „Aber die sind alle super vernetzt“, sagt Thomas Hain.

50 Hundeführer gibt es im Land – 38 davon sind auch hier mit der Suche beschäftigt. Hain war auch schon an Oder und Spree. Seitdem weiß er, wie gut sich die Prignitzer auf die Situation vorbereitet hatten. Denn er traf dort die Prignitzer Amtsveterinärin Sabine Kramer. Eine Folge solcher Besuche war, dass man in der Prignitz rechtzeitig Material für den ASP-Schutzzaun eingekauft hatte und nach dem Tag X sofort reagieren konnte.

Hunde schaffen drei- bis viermal so viele Kilometer wie die Menschen

Am Ende gibt es dann doch eine Spur von Wildschweinen. Vielleicht findet man sie am Nachmittag in der zweiten Runde, die genau an dieser Stelle ansetzen wird.

Nach mehreren anspruchsvollen Schleifen durch das Gelände haben die Menschen alle um die fünf Kilometer zurückgelegt, Thomas Hains Hund aber schon 16,75 Kilometer. Normalerweise schaffe er etwa 18 Kilometer am Tag, sagt Thomas Hain, „heute werden es aber wohl 25 werden.“ Schließlich steht am Nachmittag noch der restliche Teil des Waldgebiets an.

Thomas Hain (2.v.r.) und Christian Zerth (r.) zeigten, wo es im Wald langging. Quelle: Bernd Atzenroth

Als das Auto des Reporters im Schlamm stecken bleibt

Vor dem Mittagessen wartet nun die letzte Hürde: Der Waldweg zurück Richtung Putlitz. Die Hoffnung, dass alle auch diesmal durchkommen, ohne irgendwo im Modder steckenzubleiben, sollte eine Illusion bleiben. Natürlich ist es ausgerechnet das Auto des Reporters, das im Schlamm stecken bleibt.

Aber die Mischung aus Tatkraft und Hilfsbereitschaft aller Anwesenden und einem funktionierenden Allradantrieb bei einem anderen Fahrzeug sorgt dafür, dass alles noch einmal so gerade gut geht und der gute Berlingo rückwärts aus dem Matsch gezogen werden kann. Genug Stoff für eine eher augenzwinkernde Auswertung in der „Endstation“ in Putlitz – wie bezeichnenderweise die Gaststätte heißt, in der alle zu Mittag essen.

Fazit: Tolle Leute und alle ehrenamtlich unterwegs für die wichtige Sache. Doch wie sagt einer von ihnen: „Ich bewege mich draußen an der frischen Luft und habe meinen Hund bei mir – was will ich mehr?“

Von Bernd Atzenroth