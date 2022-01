Prignitz: Fester Zaun gegen Schweinepest fertig

Prignitz

Die Befestigung des Zauns zum Schutz des Landkreises Prignitz vor einem Übergreifen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) ist abgeschlossen. Wie das Land jetzt mitteilte, konnte der rund zwölf Kilometer lange Festzaun auf dem Gebiet der Prignitz am Dienstag fertig gestellt werden.

ASP: Bislang keine infizierten Wildschweine in der Prignitz gefunden

Der Zaun ist Teil der Wildschweinbarriere, die derzeit um das Kerngebiet in Mecklenburg-Vorpommern gebaut wird. Zuvor war das Gebiet mit einem Elektro-Zaun vorläufig eingegrenzt worden. Die sofort eingeleiteten großflächigen Suchen nach Fallwild führten bislang auf dem Territorium des Landkreises Prignitz noch immer zu keinen ASP-positiven Schwarzwildkadaverfunden.

Hintergrund für die Maßnahme ist ein ASP-Ausbruch bei Schwarzwild im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern in unmittelbarer Nähe zum Land Brandenburg. Die eingerichteten Restriktionszonen reichen auch in den Landkreis Prignitz, wo aus Sicht des Landes „sehr zügig und konsequent alle erforderlichen Maßnahmen umgesetzt wurden“.

Lob vom Land für Kampf der Prignitz gegen ASP

Die Leiterin des Landeskrisenstabs zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest, Verbraucherschutzstaatssekretärin Anna Heyer-Stuffer, fand der Mitteilung zufolge deshalb nur lobende Worte für das Krisenmanagement im Landkreis: „Ich danke dem Landkreis Prignitz für das sehr schnelle und engagierte Vorgehen, um die Ausbreitung der ASP nach Brandenburg zu verhindern.“

Zwischen Triglitz und Putlitz steht dieses Schild am Straßenrand. Quelle: Bernd Atzenroth

Bereits die Errichtung des E-Zauns innerhalb von nur zwei Tagen sei auf Grund der guten Vorbereitung und des Zusammenspiels zwischen Land und Landkreis hervorragend gewesen. „Die enge Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen den Ländern und den Kommunen hat sich bewährt, der Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest kann nur als Teamarbeit gelingen“, fuhr Anna Heyer-Stuffer fort.

Prignitz-Landrat Torsten Uhe dankt allen Helfern

Auch Torsten Uhe, Landrat des Landkreises Prignitz, zeigte sich zufrieden: „Dank der vorhandenen Krisenstrukturen konnten wir sehr zügig alle notwendigen Maßnahmen einleiten, um der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest zu begegnen.“ Uhe war aber auch in seinem Statement wichtig, die „tolle und unkomplizierte Unterstützung“ hervorzuheben, die man von Anfang an von den ortsansässigen Jägern und Landwirten und ihren Verbänden sowie vielen Freiwilligen erhalten habe. Uhe: „Dafür ist der Landkreis sehr dankbar.“

Von Bernd Atzenroth