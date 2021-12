Prignitz: Gans-Kirschlikör für MAZ-Sterntaler zu versteigern

Klein Gottschow

Es gibt nur noch eine Flasche davon: Die Kirschlikör-Produktion in der Gans-Feinbrand-Manufaktur in Klein Gottschow (Gemeinde Groß Pankow) ist 2020 richtig gut gelaufen. Im März 2021 wurde der Kirschlikör in den Verkauf gestellt. „Genau einen Monat später war die komplette Charge verkauft“, sagt dazu Judith Petri, bei der Manufaktur für den Vertrieb zuständig.

Likör kaufen und für MAZ-Sterntaler Prignitz spenden

Aber eine Flasche ist offenbar dem Verkauf entgangen. Und als sie unversehens auftauchte, hatte man in der Gans Manufaktur eine gute Idee: Die Flasche wird derzeit für einen guten Zweck versteigert. Der Erlös kommt den MAZ-Sterntalern zugute.

Wofür wir MAZ-Sterntaler sammeln Die MAZ-Aktion Sterntaler Prignitz gibt es schon seit sieben Jahren. Immer zur Weihnachtszeit sammelt die MAZ-Lokalredaktion Spenden für Bedürftige im Landkreis Prignitz. In diesem Jahr sammeln wir für folgende vier Projekte: 1. Weihnachtsgeschenke für Kinder der Prignitzer Tafeln.2. Kuschelige Unterkünfte für Fundtiere bei der Katzenhilfe Prignitz.3. Das Pritzwalker Ekidz, das weiter auf Unterstützung angewiesen ist.4. Das Projekt „Smarte Prignitzer/Smarte Alltagshelfer“ der Volkssolidarität.Partner der Hilfsaktion ist die Volkssolidarität Prignitz-Ruppin, die auch das Spendenkonto führt.Spenden können Sie, liebe Leserinnen und Leser, auf das Konto der Volkssolidarität bei der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin, IBAN DE69 1605 0202 1001 0106 94. Stichwort: Sterntaler Prignitz 2021

Darüber hinaus steht seit Freitag auch ein MAZ-Sammelschwein in der Gans-Manufaktur in Klein Gottschow, um auch diejenigen zu Spenden zu bewegen, die derzeit nach Klein Gottschow kommen um ihre Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Absoluter Renner ist der Eierlikör, aber auch der neue Kümmel, angereichert mit Fenchel und vier unterschiedlichen Sorten Pfeffer, kommt gut an. Wer also solcherlei besorgt, ist gern eingeladen, auch das MAZ-Sammelschwein zugunsten von vier guten Zwecken zu füllen.

Um diese Flqasche Kirschlikör, die Judith Petri hier präsentiert, geht es bei der Versteigerung in der Gans Ferinbrand Manufaktur in Groß Gottschow. Der Erlös kommt den MAZ Sterntalern zugute. Quelle: Bernd Atzenroth

Versteigerung bei Gans noch bis zum 23. Dezember

Gleichermaßen freut man sich dort auch über jeden, der sich an der Versteigerung beteiligt. Seit einiger Zeit bewirbt die Gans-Manufaktur die Aktion bereits auf Facebook und Instagram. „Bevor wir eine der üblichen Advents-Aktionen machen, tun wir etwas für die Region und machen etwas Wohltätiges“, erklärt dazu Judith Petri.

„Wir sprechen nicht nur Privatpersonen, sondern auch Geschäftsleute an“, erklärt Judith Petri weiter. Die Idee ist, dass diese auch in ihrer Belegschaft Geld für die Aktion sammeln, allein um mitbieten zu können. Aktuell liegt die gebotene Summe bei 100 Euro. „Wir glauben, dass sich das noch erheblich steigern lässt“, findet Judith Petri. Allein deswegen, weil manche die Sache erst einmal beobachten und bei höheren Summen ins Bieten einsteigen wollen. Bis zum 23. Dezember ist die Versteigerung noch offen.

Wo überall MAZ-Sterntaler-Sammelschweine stehen

Im übrigen können Sie auch an anderen Stellen Ihre Spende abgeben: im Moment bei Stil Männermode und bei Tabak-Lotto-Presse in Pritzwalk sowie bei der Tafel in Perleberg. Weitere Stellen kommen in der kommenden Woche hinzu.

Von Bernd Atzenroth