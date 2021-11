Noch ist es in den beiden Prignitzer Kliniken ruhig: Die hohen Corona-Inzidenzen sind hier noch nicht angekommen, auch deswegen, weil es gerade die Jüngsten trifft. Doch das wird nicht so bleiben, und es gäbe nur ein Mittel zur Abhilfe. Das Prignitzer Gesundheitsamt sieht sich gut gerüstet.

Ob am Rathaus, beim Friseur, beim Buchhändler oder am Eingang zur Gaststätte: Corona-Regeln sind überall präsent - selbst 3G findet man in Perleberg schon im Stadtbild. Quelle: Foto: Bernd Atzenroth