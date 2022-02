Pritzwalk

Im Gewerbepark Prignitz bei Falkenhagen soll ein neuer LKW-Park- und Rastplatz in der Nähe der Autobahn 24 entstehen. Mit diesem Vorhaben beschäftigte sich der Pritzwalker Hauptausschuss am Dienstag – schließlich ist über eine Änderung des Teilflächennutzungsplans zu entscheiden, um das Vorhaben zu ermöglichen. Die Hauptausschussmitglieder gaben dafür grünes Licht – endgültig entscheiden müssen die Stadtverordneten am kommenden Mittwoch, 23. Februar.

Pritzwalker Stadtverordnete entscheiden über Flächennutzungsplan

Die ausgewählte Fläche befindet sich zwischen B103, Rapshagener Straße und der Bahnstrecke Pritzwalk–Meyenburg in Höhe des Hotels Falkenhagen und des Container-Umschlagplatzes. Bisher ist das 8,35 Hektar große Areal größtenteils als gemischte Baufläche ausgewiesen. Jetzt soll sie zur Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „LKW-Park- und Rastplatz“ werden.

„Wir müssen den Flächennutzungsplan so ändern, dass es gemacht werden kann“, erklärte Halldor Lugowski, Amtsleiter für Stadtentwicklung bei der Stadt Pritzwalk, im Hauptausschuss. Er bezeichnete die Pläne als Modellvorhaben zwischen Hamburg und Berlin, für das man jetzt die dazugehörige Bauleitplanung auf den Weg bringen müsse.

Der Lkw-Rastplatz soll unweit des Container-Umschlagplatzes direkt auf der anderen Seite der Bahnlinie entstehen. Quelle: Bernd Atzenroth

Lastwagenfahrer pausieren schon jetzt im Gewerbegebiet

Unstrittig ist, dass es Bedarf für einen solchen Platz gibt, denn die Parkplätze und Raststätten entlang der A24 sind nachts bereits jetzt vollkommen überlastet, so dass LKW-Fahrer für ihre nächtlichen Pausen von der A24 abfahren und sich in der Umgebung der Ausfahrten Abstellplätze suchen – auch in verstärktem Maße im Gewerbegebiet Prignitz. Daher besteht laut Beschlussvorlage ein hohes öffentliches Interesse, Lkw-Stellplätze mit Sanitäranlagen und Raststätten in Autobahnnähe zu schaffen.

Zum Ausbau einer qualifizierten Rast- und Stellplatzanlage in diesem Umfang bedarf es parallel oder im Nachgang zur Änderung des Flächennutzungsplans auch der Aufstellung eines qualifizierten Bebauungsplanes. Falls im ersten Schritt ausschließlich ein LKW-Park und Rastplatz mit WC und kleiner Sanitäranlage gebaut würde, wäre das am Rande der Bundesstraße auch nach Straßenverkehrsrecht ohne Bebauungsplan möglich.

Gewerbegebiet Prignitz bietet viele Vorteile für den Rastplatz

Der jetzt gefundene Platz für eine solche Anlage ist 2,65 Kilometer von der nächsten Autobahnauffahrt – der Anschlussstelle Meyenburg – entfernt. Als Vorteil wird auch die Nähe zum Umschlagplatz von Straße zu Schiene und umgekehrt gesehen.

Die Position im Gewerbegebiet Prignitz bietet als weiteren Vorteil auch die Möglichkeit, eine Infrastruktur für Elektromobilität zu schaffen. Dafür habe es bereits eine Zusage gegeben, erklärte Halldor Lugowski.

Bei der Realisierung eines derartigen Vorhabens bestünden dabei gute Chancen für finanzielle Fördermöglichkeiten durch den Bund.

Schallschutz für Falkenhagen könnte nötig werden

Geprüft werden soll, ob Schallschutzmaßnahmen für die 300 Meter entfernte Wohnbebauung zu ergreifen sind – auch wenn die dazwischen liegende B103 hoch gebaut ist. Schallschutz könnte notwendig werden, da auf der Rast- und Stellplatzanlage noch am Abend und bereits sehr früh morgens Betrieb sein kann.

Auf eine Frage von Klaus-Peter Garlin (CDU) hin musste Lugowski einräumen, dass der Ortsbeirat von Falkenhagen noch nicht in die Planungen eingeweiht ist. „Ich würde mich freuen, wenn bis zur Stadtverordnetenversammlung der Kontakt mit dem Ortsbeirat gesucht worden ist“, sagte Garlin und begründete damit, warum er als Einziger der Vorlage noch nicht zustimmte, sondern sich enthielt.

Von Bernd Atzenroth