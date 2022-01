Prignitz: Grüne Bewerbung für Landratswahl

Noch hat niemand persönlich seine Kandidatur für die Prignitzer Landratswahl am 8. Mai angemeldet. Immerhin haben die Grünen jetzt als erste Partei bekundet, einen Bewerber ins Rennen zu schicken. Aus einer anderen Ecke des politischen Spektrums gab es jedoch eine Absage an eine Kandidatur.

Wer leitet in den kommenden acht Jahren die Prignitzer Kreisverwaltung? Am 8.Mai steht die Neuwahl des Landrats an. Quelle: Bernd Atzenroth