Prignitz: Impfen gegen hohe Corona-Inzidenz

Perleberg

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) von Mittwoch, 1. Dezember, hat sich in der Prignitz die Zahl der laborbestätigten Corona-Fälle im Vergleich zum Vortag um 108 erhöht. In den vergangenen sieben Tagen gab es 335 Neuinfektionen im Landkreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner steigt damit an und liegt derzeit bei 440,2. Darüber hinaus kam ein weiterer Sterbefall hinzu. Die Gesamtzahl liegt hier bei insgesamt 167.

523 Corona-Impfungen am Wochenende, darunter 111 Erstimpfungen

Neben den Hausärzten und dem Kreiskrankenhaus Perleberg hat der Landkreis mit dem DRK-Kreisverband Prignitz für November und Dezember zusätzliche Impfangebote geschaffen. Sie waren in kürzester Zeit ausgebucht. So konnten am vergangenen Freitag und Samstag 523 Impfungen verabreicht werden, darunter 111 Erstimpfungen.

Der Bedarf, sich impfen zu lassen, ist hoch. Deshalb wird es in der kommenden Woche vom Mittwoch, 8. Dezember, bis zum Samstag, 11. Dezember, weitere Impfangebote in Pritzwalk geben. Impfstelle ist das Jugendfreizeitzentrum Nord, Am Ring 35. In der Zeit von 10 bis 18 Uhr kann man sich dort seine Erst- oder Booster-Impfung holen.

Impfungen nur nach vorheriger Terminvergabe

Die Impfungen erfolgen nur nach vorheriger Terminvergabe. Dazu ist seit Mittwoch ein Buchungsportal auf der Website des Landkreises Prignitz freigeschaltet. Zusätzlich steht von 9.30 Uhr bis 14 Uhr eine Impf-Hotline unter 03876/ 71 38 13 für jene zur Verfügung, die nicht online buchen können. Die Hotline ist von Montag bis Donnerstag geschaltet, sollten alle Termine vergeben sein, erfolgt eine entsprechende Information über Bandansage.

Laut RKI gelten Personen als vollständig geimpft, wenn sie mit einem in der EU zugelassenen Covid-19-Impfstoff geimpft wurden und wenn nach Gabe der letzten Impfstoffdosis mindestens 14 Tage vergangen sind. Kommt wie in Pritzwalk ein mRNA-Impfstoff zur Anwendung, so ist für den vollständigen Impfschutz laut RKI eine zweite Impfdosis notwendig. Ein Termin für diese Zweitimpfung kann vor Ort vereinbart werden.

Von Bernd Atzenroth