Perleberg

Dieser Trend ist schon länger zu sehen: Es gibt zunehmend weniger Menschen, die das Angebot von Landkreis und Deutschem Roten Kreuz (DRK) nutzen wollen, um sich noch gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. Wie Marcus Bethmann, Sachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz beim Landkreis Prignitz und bei diesem für die Impflogistik zuständig, erklärte, ist das Impfgeschehen rückläufig – obwohl die Inzidenz mit Stand vom Montag auf mittlerweile 1453,4 angestiegen ist.

Nur noch 460 Impfungen in Pritzwalk und Wittenberge

Johannes Neumann vom DRK untermauerte das am Freitag mit Zahlen. Waren es in der vorvergangenen Woche noch 838 Impfungen, so waren es in der vergangenen Woche mit Stand vom Freitag 279 mit der Aussicht, dass es bis Samstag insgesamt 460 werden sollten.

„Nichtsdestotrotz halten wir die Angebote weiter aufrecht“, betonte Marcus Bethmann. Und so wird es in den Impfstellen in Wittenberge und Pritzwalk auch in der sechsten Kalenderwoche möglich sein, Erst- oder Zweitimpfung oder den Booster zu bekommen – am 9. und 10. Februar in Wittenberge und am 11. und 12. Februar in Pritzwalk.

Prignitz: Bestand der Corona-Impfstellen noch nicht gefährdet

Nach Angaben Bethmanns ist der Bestand der Impfstellen wegen der sinkenden Nachfrage zunächst nicht gefährdet – was sich aber ändern kann. Bethmann sagt: „Wir bewegen uns noch in dem Limit, das das Land als wirtschaftlich ansieht. Das wird sicherlich in den nächsten Wochen unterschritten werden.“

Allerdings arbeitet der Landkreis an einer Strategie, um die Impfstellen erhalten zu können. Mehr dazu wird Anfang Februar bekannt gegeben.

Insgesamt haben sich seit Inbetriebnahme der gemeinsamen Impfstellen von Landkreis und DRK am 26. November 2021 10 839 Menschen impfen lassen. Den größten Anteil davon (9 104) machen Booster-Impfungen aus. Darüber hinaus gab es 862 Erst- und 873 Zweitimpfungen.

Novavax-Impfstoff nicht vor Ende Februar in der Prignitz

Ob eventuell der neue Impfstoff Novavax die Impfbereitschaft wieder wachsen lässt, muss sich zeigen. Ein Teil der Impfgegner hat ja auf so einen Tot-Impfstoff gewartet. Laut Marcus Bethmann hat das Land aber angekündigt, dass es diesen Impfstoff nicht vor Ende Februar geben wird – und dann wird er auch kontingentiert sein. Bethmann sagt: „Wie der Weg der Verteilung aussehen wird, ist noch nicht klar.“

Von Bernd Atzenroth